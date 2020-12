Superbonus ristrutturazioni, scattano le prime sanzioni

Introdotto qualche mese fa, il Superbonus ristrutturazioni del 110% è nel mirino del Fisco, in atto le prime sanzioni per i trasgressori

Quest’estate il Decreto Bilancio ha introdotto il Superbonus del 110% per le ristrutturazioni che prevedono interventi di efficientamento energetico e messa in sicurezza antisismica. Oltre ad avere un’aliquota di detrazione particolarmente interessante, consente la riqualificazione degli edifici a costo zero attraverso la doppia opzione dello sconto in fattura e della conseguente cessione del credito.

Con il provvedimento 283847/2020, l’Agenzia delle Entrate ha definito anche i passaggi per scegliere quale opzione adottare e fornito i modelli da utilizzare per comunicare la scelta.

Il recente Decreto Rilancio ha reso necessari però successivi interventi volti a disciplinarne il funzionamento dopo i diversi controlli fiscali che ne hanno appurato contraffazioni. L’ultima circolare congiunta tra il Mit-Funzione pubblica ha fornito chiarimenti sulle novità introdotte con il D.L. Semplificazioni (120/2020).

Quanto costano le sanzioni in caso di illecito

Tenendo conto della imponente portata della detrazione (il Superbonus ammonta a 110% come detto) e temendo che possano essere compiuti illeciti ed inganni da chi ne usufruisce, è stato previsto che il Fisco possa effettuare verifiche sulle cartelle dei contribuenti anche per un periodo esteso ad 8 anni.

Il Fisco e la Guardia di Finanza in queste settimane si sono trovati di fronte a diversi casi di detrazioni che superano l’importo delle spese sostenute, e le sanzioni avviate non si sono limitate a colpire i soggetti che ricevono il beneficio ma riguardano anche tecnici, fornitori e cessionari.

Specificano dalle Agenzie delle Entrate che se l’errore costituisce un reato, la sanzione amministrativa applicabile oscilla da un minimo di 285 euro ad un massimo di 2.582 euro.

Mentre “per il rilascio di attestazione e asseverazione non corrispondenti o con errori, il professionista o la ditta che esegue i lavori di rifacimento rischia una sanzione amministrativa che oscilla da un minimo di 2mila euro ad un massimo di 15mila euro”.