Test dell’albero di Natale, scopri di più sulla tua personalità scegliendo un’immagine

Test dell’Albero di Natale: l’abete decorato scelto per primo in questa immagine ti svelerà qualcosa che non conoscevi sulla tua personalità

Siamo ormai prossimi al Natale, per rendere un po’ meno triste questa ricorrenza in un anno difficile per tutti ti proponiamo un test sulla personalità usando l’addobbo simbolo per eccellenza delle festività del mese di dicembre. Basterà scegliere una tra le otto immagini dell’Albero di Natale presenti nella foto e leggere il risultato. Due giorni fa probabilmente anche tu hai decorato a festa il tuo abete e magari hai anche addobbato casa con luci e colori. Ora guarda l’immagine e scopri quale albero di Natale fa per te. Questo test come altri che girano sul web può farti scoprire qualcosa in più sulla tua personalità.

Test dell’Albero di Natale: scopri quello che fa per te

1. Minimalista: Se hai scelto la prima immagine ti rispecchi in uno stile di vita minimalista, che punta all’essenziale. Sei una persona ordinata, precisa e semplice.

2. Retrò: Il tuo albero di Natale è quello della figura 2? Allora vuol dire che sei legato ad alcuni valori e principi rivolti alla tradizione che non vuoi assolutamente abbandonare.

3. Classico: Sei una persona che ama fare lo stesso identico albero di Natale ogni anno. Dimostri di essere attaccato alla tradizione ma con lo sguardo attento verso il presente e le sue stranezze.

4. Tradizionale: Come per la terza immagine, anche qui c’è un legame con la tradizione Natalizia. Per te questa festa è molto importante.

5. Essenziale: Il tuo albero è quello della figura 5? Allora sei una persona legata alle cose semplici della vita, che sanno cogliere il vero senso del vivere comune.

6. Silenzioso: Questo albero sembra uscire da un vecchio film della Disney e tu come lui vuoi essere far scoprire i veri valori di questa festività.

7. Anticonformista: L’albero per le persone anticonformiste che pensano al continuo evolversi anche delle più antiche tradizioni.

8. Empatico: Dulcis in fundo c’è l’abete scarno per chi sa come prendere l’altro, ovvero con molta empatia e sensibilità.