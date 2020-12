Test Psicologico: scopri chi sei veramente, quanti cavalli ci sono?

Un utile test psicologico sulla personalità: conta il numero dei cavalli presenti nell’immagine e scopri chi sei veramente.

Il seguente test sulla personalità permette di analizzare il tuo punto di vista sul mondo. Per il corretto svolgimento del test psicologico osserva attentamente l’immagine. In seguito, dovrai rispondere istintivamente ad un quesito, ovvero: quanti cavalli riesci a contare? La risposta riuscirà a far emerge alcuni aspetti della tua personalità che non ti aspetteresti.

Test Psicologico: quanti cavalli vede la tua mente?

Il risultato del test svelerà la percezione che hai di te stesso e degli altri. Quanti cavalli ci sono nell’immagine?

1 cavallo: se osservando l’immagine noti la presenza di un solo cavallo, la tua è una personalità dalle grandi vedute. Sei aperta ad ogni opportunità che la vita ti riserva ed a osservare la quotidianità da ogni prospettiva possibile. Non tentenni di fronte alle decisioni da intraprendere e tendenzialmente, non agendo d’impulso, riesci a scegliere quella più adatta alla situazione.

Dai 5 ai 10 cavalli: se la tua visione dell’immagine riflette la presenza di più cavalli, allora sei una persona su cui fare affidamento. La tua stabilità emotiva, infatti, è ben visibile anche allo sguardo altri. Non lasci mai le cose iniziate a metà, anzi, tendi a curare nel dettaglio ogni aspetto della tua esistenza. Sei uno spirito in continuo movimento.

11 cavalli: se sei riuscito a cogliere l’interezza dell’immagine, la situazione è ben diversa. La tua personalità riflette un successo perenne, sia in ambito lavorativo che sentimentale. Nonostante a volta ti lascia scoraggiare facilmente, porti a termine tutte le decisioni da te intraprese. Tra le altre, hai come qualità predominante quella di possedere una grande ed innata curiosità.