Valentina Vignali, solita bomba: sotto l’accappatoio niente, solo amore – FOTO

La modella e cestista dell'”Azzurra Basket”, Valentina Vignali mostra un repertorio di forme invincibili su Instagram: fan scatenati

La super sportiva e modella Valentina Vignali ha conquistato i follower di Instagram a colpi di bellezza assoluta. Non è affatto nuova a queste tipologie di iniziative, che fanno “gelare” il cuore degli appassionati, spesso divisi da un bivio complicato, se preferirla nelle vesti di sportiva o dal lato sensuale.

In questo periodo di quarantena, al pari delle maggiori modelle di spicco, anche Valentina si limita a “stuzzicare” il pubblico attraverso scatti e selfie “bollenti”. Di solito non è sola a mettere in mostra il lato migliore di sè, ma stavolta si è dovuta per causa forza maggiore specchiarsi a suo modo.

La scelta del momento è molto accattivante, con la Vignali nella solita versione “bomba” seducente, anche sotto l’accappatoio rosa. Dopo una tipica doccia calda invernale scalda il cuore dei follower, alimentando i sogni più nascosti. E voi invece come la preferireste, con la censura o senza?

Valentina Vignali, dalla doccia al….gatto: la “musica” non cambia