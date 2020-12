Vittoria Schisano, il successo agrodolce a Ballando: “Mi dispiace non averlo protetto”

L’attrice napoletana, Vittoria Schisano rivela in un’intervista tutto il suo disappunto, dopo il successo di “Ballando Con Le Stelle”

La splendida attrice partenoepa, ex partecipante di “Ballando Con Le Stelle”, Vittoria Schisano è stata ospite a Domenica In, da Mara Venier, raccontando il suo recente successo su Rai 1. In particolar modo la nativa di Pomigliano D’Arco ha vissuto un’esperienza fantastica, sulla pista più “pazza” della Rai, che ripeterebbe volentieri, meno qualcosa o qualcuno di troppo, con il quale non vi era un buon rapporto…

Al di là del successo sotto le “stelle”, la Schisano ha vissuto un passato abbastanza travagliato. E proprio di questo ne ha voluto parlare durante l’ospitata dalla conduttrice veneziana. Nel 2011, l’attrice ha iniziato un percorso che la porta al cambio identità.

Da Giuseppe a Vittoria il passo è stato più breve del previsto. La donna partenopea si è adattata in men che non si dica, rivendicando le “vecchie” condizioni di vita, molto spesso vittime di bullismo

Vittoria Schisano, la contestazione dopo i giudizi di “Ballando”

Oggi l’attrice partenopea, Vittoria Schisano, grazie ad una carriera ricca di soddisfazioni è riuscita a mettersi alle spalle un passato da cancellare. Rimasta vittima di bullismo, Vittoria ha deciso di voltare pagina. Prima il cambio di identità, poi il ritrovamento di se stessa, attraverso l’amore.

Da 4 anni infatti è fidanzata con un unomo di 50 anni, Donato, che lei non smetterà mai di ringraziare per averle dato affetto e felicità, sentimenti che mai aveva provato prima così intensamente. Vittoria non ha nascosto a Domenica In di sognare un matrimonio con l’altare e i confetti e chissà se un giorno si avvererà per davvero.

Durante l’intervista da Mara, lo scorso 6 Dicembre, l’artista ha anche parlato dell’aspetto professionale del parterre dei giudici di “Ballando Con Le Stelle”. Vittoria ci è andata giù in maniera molto distaccata e ciò che rimpiange della sua recente esperienza di successo su Rai 1 è proprio la giuria, di scarsa qualità e professionalità.

Secondo lei avrebbe dovuto offrire al pubblico un messaggio che andava oltre la competitività del programma, magari ricalcando l’aspetto personale e del trascorso in “barba” alle complicazioni. “Per questo mi scuso con… il mio Giuseppe, per la scarsa considerazione”