Wanda Nara e Luciana Littizzetto: la battuta di troppo finisce in tribunale

Scontro aperto tra Wanda Nara e Luciana Littizzetto. La moglie di Mauro Icardi ha risposto su Instagram alla battuta di dubbio gusto della comica torinese

La procuratrice sportiva ed influencer argentina Wanda Nara ha fatto attendere la risposta a Luciana Littizzetto dopo la battuta di dubbio gusto che la comica torinese ha fatto nei suoi confronti. Ha usato Instagram Stories per rendere pubblico il disappunto. Il suo non è stato un gesto repentino ma ha replicato dopo qualche giorno dal “fattaccio”.

Il 6 Dicembre scorso, durante il suo consueto intervento durante una puntata di Che tempo che fa, la Littizzetto ha commentato in maniera ironica una foto apparsa sul profilo social della moglie del calciatore Mauro Icardi. Wanda Nara appariva completamente nuda, in uno scatto molto provocante, sdraiata a dorso di un cavallo. “Chissà dove è finito il pomello della sella, lei si arpiona così. Ha la Jolanda prensile” – ha commentato l’attrice.

Wanda Nara e Luciana Littizzetto. La disputa passa per vie legali

La risposta della modella argentina è scomparsa a breve dal web, non abbastanza velocemente da non essere già stata largamente diffusa. Recita così: “Perché le prevaricazioni e le violenze non è che vengano solo dai maschi. Al contrario. Perché la violenza e la volgarità non hanno sesso. Sono e restano violenza e volgarità. Per inciso. A me quella foto piace moltissimo. La cavallerizza è stupenda e al pomello non ci avrei mai pensato. Se non fosse stato per la casta Lucianina”. Prosegue poi Wanda Nara precisando chiaro intento di passare alle vie legali: “Nel 2020 troviamo ancora donne del genere. Ovviamente dovrà risponderne giudizialmente”.

Probabilmente la stessa Luciana Littizzetto non si sarebbe mai aspettata tanto clamore. Spesso in prima linea per la difesa dei diritti delle donne, ha sempre messo il proprio volto a favore d’importanti cause sociali; probabilmente ha calibrato male, questa volta, il tiro della propria battuta. Grande clamore da fronti diversi. Anche la giornalista ed opinionista Selvaggia Lucarelli ha mostrato perplessità su Twitter riguardo l’uscita infelice della comica torinese. Silenzio invece da Mauro Icardi, bomber e marito di Wanda Nara, che si è sempre dimostrato fortemente protettivo nei suoi confronti.

Littizzetto e le battute su Wanda Nara: “Chissà dove è finito il pomello della sella, lei si arpiona così. Ha la Jolanda prensile”. Poi è passata a parlare di altro: di pigne nel culo. Io boh. pic.twitter.com/tA4WoUIBvF — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) December 6, 2020

Luciana Littizzetto non ha replicato. Si aspetta una sua dichiarazione presto durante la prossima puntata di Che tempo che fa.