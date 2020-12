Bollo dell’auto: quando non si può pagare. Solo in tre casi specifici

Possiamo scordarci del bollo dell’auto, ma quando? Oggi vi spieghiamo quando è possibile non pagarlo, ci sono tre casi che fanno eccezione

Una volta compiuta la maggiore età, quando si prende la patente si viene a conoscenza del bollo dell’auto, una tassa automobilistica, un tributo locale previsto dall’amministrazione finanziaria italiana. Esso è stato inserito nel 1998. Esistono alcuni casi in cui questa tassa non deve essere pagata, precisamente sono tre ed oggi ve li mostreremo. Rientrano in questa eccezione i disabili, il jolly ecobonus e le agevolazioni per le auto dell’epoca. Analizziamo la questione nel dettaglio.

Bollo dell’auto: quali sono le eccezioni?

Il disabile potrà avvalersi dell’esenzione dal pagamento unicamente per un veicolo di cui dovrà indicare la targa nella documentazione da inviare. Entro novanta giorni dalla scadenza della tassa, il disabile deve consegnare personalmente o tramite raccomandata A/R la certificazione rilasciata dall’Asl. L’esenzione non è valida per quei veicoli che le cooperative, le case di cura e le strutture di assistenza usano per spostare i disabili. Un altro caso in cui non si paga riguarda le vetture che non incidono negativamente e non gravano sull’ambiente ma la legge cambia da regione a regione. Con l’introduzione dell’ecobonus, in alcune Regioni si potrà beneficiare dell’esenzione dal pagamento del bollo per tre o cinque anni per tutti coloro che acquistano auto ibride. L’ultimo caso riguarda chi possiede le auto d’epoca. Infatti per queste persone l’agevolazione è molto simile a quella sopra indicata. E’ esentato dal pagamento anche il proprietario di auto d’epoca la cui immatricolazione risale a 30 anni fa. In caso di circolazione su strada, si deve pagare soltanto una tassa simbolica pari a 28,40 euro. Le cose cambiano per i veicoli con immatricolazione ultraventennale per i quali corre l’obbligo di versare soltanto il 50% della tassa automobilistica.

Sarà l’Ufficio Tributi a verificare il possesso dei requisiti necessari per ottenere l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica.