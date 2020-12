Tragedia in un cantiere sull’autostrada: operaio cade da un ponteggio e muore

Un operaio è morto questa mattina precipitando da un ponteggio di un cantiere, allestito sull’autostrada A1 nel territorio di San Benedetto Val di Sambro, in provincia di Bologna.

Tragedia questa mattina sull’autostrada A1, all’altezza di Pian del Voglio, nel territorio di San Benedetto Val di Sambro, comune in provincia di Bologna. Un operaio di 59 anni è deceduto precipitando da un ponteggio allestito in un cantiere dove stava lavorando. Un volo di circa otto metri che non ha lasciato scampo al 59enne per cui i tentativi di soccorso da parte dei sanitari del 118 si sono rivelati inutili. Sul posto, oltre allo staff sanitario, sono sopraggiunti i vigili del fuoco, gli agenti della Polizia Stradale ed il personale della Medicina del Lavoro dell’Ausl.

Un operaio di 59 anni ha perso la vita questa mattina, venerdì 11 dicembre, mentre si trovava a lavoro in un cantiere allestito lungo l’autostrada A1 Milano-Napoli. L’incidente è avvenuto intorno alle 8 all’altezza di Pian del Voglio, nel territorio di San Benedetto Val di Sambro, in provincia di Bologna. Stando ad una prima ricostruzione, riportata dalla redazione de Il Resto del Carlino, il 59enne si trovava su un ponteggio a ridosso dei piloni, quando improvvisamente è precipitato nel vuoto da un’altezza di circa 8 metri.

Sul luogo della tragedia sono arrivati i soccorsi del 118, ma per l’operaio, di origini casertane, non c’è stato nulla da fare. Il personale medico ha potuto solo costatarne il decesso, sopraggiunto per le gravi ferite riportate nella caduta.

Intervenuti sul posto anche i vigili del fuoco, gli agenti della Polizia Stradale ed il personale della Medicina del Lavoro dell’Ausl. Quest’ultimi hanno avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto e verificare se nel cantiere fossero state rispettate tutte le norme di sicurezza previste dalla legge.

Su quanto accaduto si è espressa la Fillea Cgil di Bologna che in una nota ha scritto: “Purtroppo questo ennesimo episodio racconta ancora in modo drammatico quanto si debba fare nella fase di prevenzione degli infortuni, e quanto si debba ancora investire per evitare gli infortuni, per intensificare i controlli e per applicare le sanzioni“.

La segreteria del sindacato, ha poi rivolto le proprie condoglianze verso la famiglia della vittima colpita da questa tragedia: “Esprimiamo sin da subito vicinanza alla sua famiglia e ci uniamo al dolore dei suoi cari“.