Camilla Parker, la duchessa di Cornovaglia, autrice di violenza domestica

La Duchessa di Cornovaglia, Camilla Parker si è resa protagonista di un atto di violenza fisica all’interno del “Palazzo”: fan sorpresi

Non è la prima volta che sentiamo di parlare delle vicende “bizzarre” e dell iniziative che accadono all’interno del “Palazzo” della grande Famiglia Reale della corona britannico-gallese. Questa volta a cadere sotto l’occhio del ciclone è un personaggio sorprendentemente isterico di fronte a qualsiasi prima avversità

Parliamo della seconda moglie del Principe Carlo, la Duchessa di Cornovaglia, Camilla Parker, protagonista di un evento increscioso all’interno della casa. A prendere nota e denunciare provvedimenti di una portata così sorprendente è uno dei due figli, Tom Parker Bowles. Il secondogenito dei Principi del Regno Unito ha fatto sapere di non condividere determinati aspetti attitudinali per il ruolo mai così subordinario in società che occupano i membri della famiglia Reale.

Dal canto suo, Camilla è molto spesso presa di mira dalla critica sui social network, come in occasione dei paragoni mal reggenti con Lady Diana

Il figlio della Duchessa Camilla Parker: “I suoi atteggiamenti da film thriller”

Non le ha mandate a dire il buon Tom Parker Bowles, secondogenito della più nota corona del Galles. La Famiglia Reale britannica porta alto il nome della bandiera grazie al Principe Carlo. La sua generosità e bontà, però non corrisponde a quella della moglie e Duchessa di Cornovaglia, Camilla Parker.

In un modo o nell’latro, la “Regina” del Palazzo ha sempre fatto parlare di sè, attraverso paragoni del passato e atteggiamenti poco affini all’educazione dentro casa. La Duchessa si è resa protagonista non programmata di una vera e propria “scena del crimine”. Non è neanche la prima volta che Tom denuncia determinati aspetti “brutali”, tipici della quotidianità di mamma Camilla.

Questa volta però la Duchessa ha davvero superato se stessa. Il luogo dell’accaduto è l’interno della cucina, dove spesso Camilla prepara pietanze davvero prelibate a tutti i componenti della famiglia.

Stavolta era alle prese con un enorme tacchino: “Incredibile, lo ha preso a calci con una violenza inaudita, pur di farlo entrare nel forno per cuocerlo!” – afferma Tom, che alla fine ha intuito come la madre ci tenga a mettere in mostra le sue doti culinarie, senza permettere che neanche le “leggi della fisica” ostacolassero la buona riuscita del pranzo