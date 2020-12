Scontro tra scooter ed auto alla rotonda: centauro perde la vita

Un uomo è morto nel pomeriggio di ieri in un incidente stradale in scooter consumatosi a Pescopagano di Castel Volturno, in provincia di Caserta.

Caserta, scontro tra scooter ed auto alla rotonda: morto un centauro, ferito l’automobilista

Un uomo ha perso la vita nella serata di ieri, giovedì 10 dicembre, in un incidente stradale consumatosi a Pescopagano, frazione del comune di Castel Volturno, in provincia di Caserta. La vittima, non ancora identificata, poiché sprovvista dei documenti d’identità, sarebbe un immigrato africano. Stando ad una prima ricostruzione, riportata dalla redazione Caserta News, l’uomo si trovava alla guida di uno scooter di grossa cilindrata che sarebbe sbucato all’improvviso dalla rotonda all’altezza di Ditellandia Acqua Park e sarebbe stato tamponato da una Smart. Un impatto molto fortuito che ha fatto sbalzare la vittima dalla sella dello scooter finendo oltre il guardrail.

Gli automobilisti in transito, accortisi di quanto accaduto, hanno lanciato l’allarme chiamando i soccorsi che si sono precipitati sul posto. Il personale medico del 118, purtroppo, non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo che era alla guida del mezzo a due ruote. Il conducente della vettura, rimasto ferito, è stato trasportato in ambulanza presso la Clinica Pineta Grande di Castel Volturno.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno rimesso in sicurezza il tratto stradale interessato, ed i carabinieri di Mondragone che hanno provveduto ai rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente ed accertare eventuali responsabilità.

Dai primi accertamenti sull’incidente, come riporta Caserta News, pare possa aver influito l’asfalto bagnato per via della pioggia che cadeva in quelle ore nel casertano.