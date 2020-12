Cashback, per chi ha Bancoposta o Postepay non serve iscriversi all’app IO

Per chi ha Bancoposta o Postepay non serve iscriversi all’app IO e fare lo Spid per avere il cashback di Natale

E’ partita tra non poche difficoltà il cashback. La partenza dell’8 dicembre è stata definita sperimentale non a caso, probabilmente. Il cashback di Natale durerà fino al 31 dicembre. Per accedere all’iniziativa è necessario registrarsi alla app IO utilizzando la propria identità digitale. Realizzando almeno 10 acquisti con carte e app si potrà ottenere un rimborso del 10% di quanto speso fino al 31 dicembre. Su questa data, però, è al vaglio la proposta di allungare al 6 di gennaio date le giornate perse dagli utenti a causa delle difficoltà tecniche. L’importo massimo ottenibile è di 150 euro. Per ogni singola transazione il limite massimo di rimborso è pari a 15 euro.

Cashback, novità da Poste Italiane

C’è una novità per quanto riguarda i clienti Bancoposta e Postepay. Questi utenti, infatti, hanno la possibilità di iscriversi al piano cashback direttamente sulle App BancoPosta o Postepay. In tal modo, si può evitare di scaricare l’App IO, basta usare quella già attiva per le proprie carte. L’amministratore delegato di Postepay S.p.A. Marco Siracusano conferma. “Lo sforzo di Poste Italiane non è solo garantire 29 milioni di carte, ma anche un’iniziativa integrativa per favorire i pagamenti digitali più innovativi, tramite app e QR code, una modalità innovativa su cui Poste Italiane sta investendo molto attraverso codice Postepay”. Per quanto riguarda la funzionalità, basterà abilitare attraverso le app di Postepay e Bancoposta le carte al programma Cashback dello Stato. Durante la pandemia le carte Postepay hanno registrato un incremento del 40%. Gli italiani preferiscono la carta prepagata di Poste Italiane afferma l’amministratore delegato di Poste Italiane, Matteo Del Fante.

Circa il 50% dei clienti che usano la prepagata di Poste Italiane non sono correntisti. Questo valorizza il servizio specifico Postepay e con l’abilitazione al programma statale cashback il servizio sarà ancora più soddisfacente.