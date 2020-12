Alessandro Cattelan lascia X Factor dopo dieci anni. Durante la finale della quattordicesima edizione, l’addio del conduttore che spiega al pubblico la scelta.

Dopo ben dieci edizioni di conduzione, Alessandro Cattelan lascia X Factor. E saluta il pubblico durante la finale della quattordicesima edizione.

Pochi minuti prima di annunciare la vittoria dell’edizione 2020, assegnata a Casadilego, Cattelan spiega al pubblico le ragioni dietro il suo addio. Spiega che sente la necessità di un cambiamento e che per lui questo addio rappresenta un cambio di pagina. Un difficile abbandono che dopo 10 edizioni lo allontanerà da X Factor.

“I giorni non erano giorni, erano pagine di un libro che stava arrivando alla fine. Mi sono reso conto che non sto lasciando un programma, ma sta finendo un’epoca per me. Sta finendo un pezzo della mia vita”., ha commentato il conduttore.

Dopo le parole di Cattelan il pubblico esplode in un applauso caloroso. Alessandro non riesce a nascondere le lacrime e rimane senza parole, cosa per lui molto rara. Dopodiché il conduttore ringrazia tutto lo staff del programma: “Ho conosciuto persone fantastiche che mi sono state vicino. So che probabilmente li metterò in difficoltà, ma andrete avanti lo stesso. Per me è il momento di voltare pagina e andare avanti”.

Cattelan dice addio a XFactor: per il conduttore una sorpresa durante la finale

Durante il discorso di addio, Cattelan viene fermato da Mika. Una sorpresa lo sta aspettando. Viene proiettato un video che riassume i dieci anni del conduttore al programma. Gli occhi di Alessandro ancora una volta tornano lucidi. Un momento emozionante anche per il pubblico. E anche se la notizia era già nell’aria, sui social tanti i commenti di dispiacere per questo addio.

Forse il pubblico non era pronto per questa perdita. Ma forse lo stesso X Factor non lo era. Sulla pagina Instagram del programma pubblicato un post in suo onore. Un caloroso ringraziamento per aver fatto parte della storia del programma.

