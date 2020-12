Chiara Biasi fa impazzire i suoi fan su Instagram con uno scatto particolare davanti all’albero di Natale: fisico da urlo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Biasi (@chiarabiasi)

Una figura a suo modo storico in Italia, una delle prime insieme a Chiara Ferragni a sdoganare il profilo della fashion blogger. Anche se lei ama definirsi una ‘lifestyle blogger’. Parliamo di Chiara Biasi, 30 anni, grandissima appassionata di moda e una delle personalità più famose nel mondo del web. Al centro anche delle cronache di gossip per le varie relazioni avute con personaggi importanti del mondo dello spettacolo e non solo, è seguitissima su Instagram dove regala scatti sia molto suggestivi, che fanno riferimento alle sue passioni, sia estremamente provocanti. La sua bellezza e il suo fascino infatti sono fuori discussione e raccolgono ripetutamente like e commenti sul web.

Chiara Biasi sotto l’albero, il regalo è lei: curve esplosive in una posa elastica e seducente, Instagram impazzisce

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Biasi (@chiarabiasi)

Chiara mostra nello scatto odierno il suo albero di Natale, decisamente particolare. Al posto delle classiche palline, infatti, l’albero è stato addobbato con numerosissime piume, praticamente di tutti i colori, con adeguato contorno di luci. Davvero molto suggestivo, ma a rubare l’attenzione, e non potrebbe essere altrimenti, è lei, che al di sotto dell’albero si mette in una posa più seducente che mai.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Biasi (@chiarabiasi)

L’arco dorsale di Chiara, o altrimenti definito ‘ponte’ in ginnastica artistica, evidenzia una volta di più il suo fisico sinuoso. Le sue curve risaltano anche al di sotto della tuta che indossa in casa, un vero e proprio spettacolo. Chiara, come già mostrato in altre occasioni, ha un fisico davvero da urlo. E i fan ovviamente impazziscono. Anche se non mancano i commenti ironici, come quello di Sandra Milo: “Io sarei già tutta incriccata…”.