Claudia Gerini con la chitarra in mano: “Lasciatemi cantare con… Massimo “

Post di compiacimento su Instagram per Claudia Gerini, protagonista come ospite nel salotto della Rai con la chitarra: “Grazie Massimo”

L’attrice romana, Claudia Gerini ha incantato nel passato con la partecipazione a diverse pellicole cinematografiche mozzafiato. Alcune di esse assumono i contorni di un genere drammatico come “John Wick – Capitolo 2”, altre rispecchiano il sociale tra racket e camorra, come “Suburra – La Serie”.

Per il resto, un repertorio di tutto rispetto per l’attrice capitolina che al pari di molte altre personalità di spicco nel mondo dello spettacolo ha messo per “gioco forza” da parte, l’arte della recitazione. Diversamente non rinuncia agli eventi teatrali sul grande schermo concessi dalla produzione e nei quali viene richiamata all’attenzione il suo carattere determinato e passionale.

Perchè Claudia Gerini non vive di solo “pane e recitazione”. Un altro aspetto fondamentale del suo ricco curriculum vitae è accompagnato dalla passione per la musica, come ha dimostrato di recente su Instagram

Claudia Gerini e il grande evento “Qui e adesso”

Nelle esperienze di vita di Claudia Gerini non c’è solo arte e recitazione, ma anche dell’altro. In questo periodo di pandemia, dove quasi tutto è fermo, comprese le riprese cinematografiche nelle quali è spesso coinvolta, spicca sovente un’altra dote dell’attrice, con tanto talento da vendere

Ultimamente Claudia si è riscoperta come cantante con la chitarra in mano. I follower appurano tutto da Instagram, mentre ammirano Claudia, attenta e concentrata a ripagare l’invito di un grandissimo artista, in diretta tv con “Qui e adesso”, ieri sera su Rai 3. Parliamo di Massimo Ranieri, lo showman napoletano che qualche settimana fa ha dovuto rinviare la prima puntata della fantastica opera teatrale, a causa della prematura scomparsa di Diego Armando Maradona.

Ieri è andata in onda la seconda puntata della kermesse, che previene la passione del telespettatore con un parterre ricco di ospiti. Ieri l’attrice era una tra quelli, con il pubblico che l’ha potuta ammirare nelle nuovissime vesti di cantante con strumenti a corda.

Non sono mancati gli apprezzamenti e un’inaspettata standing ovation dei follower, che da ieri hanno un sogno in più nel cassetto: vederla esibirsi in un concerto interamente dedicato a lei