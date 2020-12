Detto Fatto. Bianca Guaccero dopo lo scivolone del tutorial della spesa: “Scusate”

Detto Fatto. La conduttrice Bianca Guaccero ha ripreso il suo posto dopo lo scivolone del tutorial della spesa che ha causato mediaticamente molta polemica

Il “fattaccio” accaduto durante una puntata di Detto Fatto è assai noto. Alla vigilia del 25 novembre, giornata mondiale sulla violenza contro le donne, è stato trasmesso sulla tv nazionale di Stato un tutorial mortificante e vergognoso. Le polemiche innescate sono state inevitabili. L’episodio, giudicato offensivo da parte dei telespettatori, voleva rappresentare un siparietto ironico per dispensare “preziosi consigli” su come fare la spesa in maniera sexy. La conduttrice, Bianca Guaccero, era affiancata durante questo controverso tutorial dalla ballerina di pole dance, Emily Angelillo.

La conseguenza è stata repentina e il programma è stato sospeso provvisoriamente dai palinsesti Rai. La padrona di casa, che per prima mette il volto durante la messa in onda delle puntate, non si è nascosta, nè ha addossato colpe o scaricato responsabilità. Tramite un lungo post su Instagram ha tenuto a dire la sua, affrontando in prima persona la situazione: “Sono una donna, una mamma single, che combatte ogni giorno per ciò in cui crede, soprattutto nella difesa della categoria che rappresento: la donna. Ho sempre lavorato proponendo di me una immagine molto lontana da quella della donna oggetto. Sono la conduttrice di un programma, mi prendo parte della responsabilità di ciò che è accaduto, chiedendo scusa a tutti, per la superficialità con cui è stata gestita questa situazione da parte di tutta la nostra squadra”.

Detto Fatto. Le parole di Bianca Guaccero alla riapertura del programma

Bianca Guaccero sottolinea che il tutorial in questione voleva avere dei toni comici e non doveva essere preso sul serio. Tuttavia, il risultato è venuto male risultando osceno e umiliante. “Mi scuso io a nome di tutta la mia squadra” – ha scritto la Guaccero – “Mi adopererò affinché tutto questo non succeda mai più”.

Il programma Detto Fatto è stato adesso reintegrato. Da mercoledì 9 dicembre riprende la messa in onda su RaiDue, alle 15.15 come di consueto. Anche in questo caso Bianca Guaccero non ha glissato. In apertura di programma ha apertamente parlato al proprio pubblico dell’accaduto con sincerità e naturalezza. “Sono molto emozionata ma anche molto felice di essere qui. Quello appena trascorso è stato un periodo molto difficile e sia io che tutta quanta la mia squadra lo abbiamo vissuto come una grande opportunità”. L’opportunità alla quale si riferisce riguarda il migliorare, crescere, per offrire agli spettatori un prodotto consono, d’intrattenimento e leggerezza ma anche di contenuti validi. “Da oggi lo faremo ancora di più” – ha detto la Guaccero – “Ci scusiamo per quello che è accaduto. Per fortuna, come dice la nostra sigla: Detto Fatto è qua!”