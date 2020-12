Diletta Leotta, divano e canotta che esplode: un libro da scrivere – FOTO

Diletta Leotta è sempre più affascinante sui social dove condivide scatti provocanti per tutti i suoi innumerevoli follower

Diletta Leotta ha condiviso su Instagram una foto che lascia a bocca aperta ancora una volta i suoi follower. Lo scatto è un tripudio di bellezza: la conduttrice di Dazn è intenta a studiare un nuovo copione mentre siede comodamente su un divano. Lo sguardo è rivolto all’obiettivo mentre è intenta a studiare per lavoro il suo outfit non potrebbe che essere un inno alla naturalezza da cui è giusto avvolgersi in casa. Nonostante indossi però un pantalone sportivo, perfetto per il relax tra le mura domestiche, e una semplice canotta bianca Diletta riesce comunque ad incantare i suoi tantissimi follower. A piedi scalzi, messi in risalto da uno smalto rosso acceso in perfetto abbinamento con il rossetto scelto, la Leotta inforcando i suoi occhiali da vista sembra essere assorbita dallo studio di un copione. Un lavoro che come la stessa giornalista afferma, le porta via diverse ora al giorno, ma che è indispensabile per una professionista che vuole sempre essere pronta e preparata.

Diletta Leotta beccata senza protezioni

Diletta Leotta è stata pizzicata qualche giorno fa dal settimanale Chi mentre girava per Milano senza indossare l’ormai indispensabile mascherina. A quanto pare il famoso e apprezzato giornale diretto da Alfonso Signorini ritiene che anche il rispetto o meno delle giuste misure di contenimento del Covid possano ormai rientrare nella sezione gossip. La bella giornalista di Dazn si trovava a piedi nel capoluogo lombardo e stava per raggiungere il San Siro. Nell’articolo di Chi è possibile chiaramente vedere la bella Diletta che si avvicina ad un van per recarsi appunto allo stadio e purtroppo non indossa la mascherina.

C’è da sottolineare però che la conduttrice in quel momento era sola senza essere accompagnata da nessuno del suo staff. La foto è riuscita comunque a suscitare l’indignazione del web facendo cadere sulla Leotta un lungo elenco di critiche.