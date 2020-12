Elettra Lamborghini vive il suo primo lutto: “Ho perso il mio più grande affetto”

Elettra Lamborghini può essere considerata il personaggio rivelazione dell’anno 2020. La cantante si è fatta notare sul palco dell’Ariston del Festival di Sanremo per la canzone Musica e il resto scompare che ha avuto un grande successo. Ecco le ultime news sulla sua vita.



Un anno fatto di tante cose belle come il matrimonio con Afrojack, ma anche di cose brutte. Infatti, le è venuto a mancare il suo cavallo Lolita. Un affetto molto forte per la Lamborghini che l’ha tenuta con sé sin da piccola.

Un lutto che l’ha segnata profondamente come raccontato dalla diretta interessata: “Ho perso il mio più grande affetto: Lolita”, queste le parole della Lamborghini ha, poi, ha aggiunto: “Con lei se n’è andato un pezzo della mia infanzia e sto vivendo tuttora il mio primo lutto”.

Elettra Lamborghini e il riferimento alla sorella Ginevra

Elettra ha anche scritto di aver voluto lasciare andare cose che la facevano stare male. La cantante avrebbe ricevuto tante cattiverie nel corso di quest’anno. Ad ammetterlo è stata proprio lei nelle risposte date gli utenti di Instagram: “Mi sono state fatte cattiverie che mai nella vita”.

I fan, sin da subito, hanno pensato che la Lamborghini si riferisse a sua sorella Ginevra. Sembra che le due siano ai ferri corti al punto che Elettra non l’ha voluta neanche al suo matrimonio. La stessa Lamborghini aveva rilasciato un’intervista dove aveva dichiarato di volere al suo matrimonio soltanto le persone che le vogliono veramente bene. Insomma, il riferimento alla sorella, anche in quel caso, è parso molto chiaro.

La sorella Ginevra, invece, dal canto suo, si era limitata a dire di essere molto diversa dalla sorella ma che, nonostante ciò, il bene tra loro non sarebbe mai mancato.

Nel frattempo, come vi abbiamo mostrato nei giorni scorsi, la Lamborghini non perde mai occasione per postare le sue foto dove si mostra in tutta la sua bellezza. Ma non solo. Non mancano le foto insieme a suo marito. Tra i due la complicità sembra davvero alle stelle!