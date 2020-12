Emma Marrone, bellezza universale in diretta televisiva: stupenda – FOTO

La cantante, giudice di “X Factor 2020”, Emma Marrone ha pubblicato un post di ringraziamento per la fantastica avventura: stupenda

Il finale del talent show più seguito su Netflix dagli appassionati, “X Factor 2020” ha riservato emozioni da sogno nell’ultima puntata ricca di colpi di scena. Il finale rovente e mozzafiato della kermesse ha visto come vincitore il concorrente Casadilego, elogiato dal web e dalla giuria. L’artista in rampa di lancio si era esibito in duetto con il giovane Lazza, musicante tra classicismi e rapper, durante la semifinale del programma

In occasione dell’ultimo round dell’evento, il conduttore Alessandro Cattelan ha annunciato tra le lacrime commozione, che questa era l’ultima tappa al timone del programma. Non ha trattenuto l’emozione neanche Emma Marrone. L’ex cantante di Sanremo e Amici, in attesa di conferme per la prossima stagione ha ringraziato con un post di Instagram, il cast e gli addetti alla produzione, senza trascurare qualche dettaglio di celebrità estetica

Emma Marrone, il post “strappalacrime”: arrivederci o addio?

E’ stata un’avventura bellissima quella trascorsa dai protagonisti di X Factor Italia 2020. Tra questi non ha fatto mancare la sua “eterna” adrenalina, la cantante Emma Marrone. L’artista dopo essersi concessa momenti di puro relax estivo tra le strade e l’arte della capitale ha intrapreso questo percorso che ha aumentato ulteriormente la sua fama.

Questa esperienza gli avà sicuramente insegnato tanto, oltre che a renderla matura sotto tutti i punti di vista. La “toscanaccia” della musica col sangue pugliese nelle vene ha davvero messo in campo tutto il suo repertorio e alla fine delle ostilità ha voluto ringraziare personalmente gli addetti alla produzione e non solo.

Il post pubblicato su Instagram, oltre ad evidenziare ilfascino meraviglioso della biondissima ed elegante artista, vestita di bianco per l’ultimo round del programma mette in evidenza una frase “strappalacrime”, proveniente direttamente dal suo cuore.

“In questa grande avventura devo dire di essere stata seguita da un grande team! Le cose belle nascono così…” – lasciando uno spiraglio aperto alla partecipazione ad un’eventuale seconda esperienza da giudice di “classe” adrenalinica