L’Eredità, Insinna cambia tutto: tra 13 giorni la rivoluzione al programma

Cambiamenti in vista per il programma d’intrattenimento di Rai Uno. L’Eredità cambia orario ma solo in occasione della Messa di Natale

I telespettatori del programma di Rai Uno l’Eredità condotto da Flavio Insinna, dovranno risintonizzarsi ad un nuovo orario tra 13 giorni se vogliono assistere alla kermesse che da anni allieta le cene di milioni di italiani. A quanto pare infatti la vigilia di Natale, per consentire al Papa la celebrazione della Santa Messa ad un orario anticipato previsto con il coprifuoco, il programma andrà in onda alle 18 per finire alle 19.20.

La tradizionale Messa di mezzanotte di Papa Francesco sarà trasmessa sulla rete a partire dalle 19.30 per finire in tempo con il coprifuoco delle 22 imposto dal Governo si tutto il territorio nazionale.

Il 24 dicembre inoltre non sarò trasmessa La Vita in Diretta, il programma condotto da Alberto Matano perché in quella fascia oraria verrà trasmesso Techetechetè, che per l’occasione sarà protagonista di un appuntamento speciale dedicato alle festività. La sera di Natale infine, gli italiani potranno addormentarsi con la visione del film Heidi. La programmazione riprenderà come al solito nei giorni successivi.

Massimo Cannoletta perde alla Ghigliottina ma fa una richiesta particolare

Massimo Cannoletta, il “Google vivente” come è stato ribattezzato, stupisce ancora. E’ campione indiscusso de L’Eredità da ormai quattro settimane, 46 anni, leccese, e divulgatore in ambito storico e artistico, una sorta di Alberto Angela.

Stasera Massimo ha perso nuovamente alla ghigliottina dell’Eredità, perché ha scelto la parola “folla” dove i termini della selezione erano figura, scelta, curiosi, moneta, seguire, la risposta giusta era contorno. Ma prima di essere eliminato fa una richiesta speciale al conduttore, ovvero vuole la sua gatta Cal in trasmissione con lui.

“Da casa è tutto più facile e ho iniziato a fare dei confronti. Perché da casa le azzecco e qui no? Io lì ho la gatta addosso e vorrei chiedere il permesso di portarla qui“, ha detto ad Insinna visibilmente imbarazzato.