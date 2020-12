Federica Panicucci, notizia molto triste che non ti aspetti

La conduttrice di “Mattino Cinque”, Federica Panicucci ha concesso un’intervista al settimanale “Chi”, dando una notizia poco confortante ai fans

E’ uno dei personaggi più amati, semplici e cordiali del panorama televisivo nazionale. Parliamo di Federica Panicucci, la “regina” della Mediaset e autrice di un’intervista molto profonda e toccante.

Ogni giorno intrattiene il pubblico di Canale 5 con la presentazione del cult show, “Mattino Cinque”. Dove discute insieme agli ospiti in studio di dinamiche, legate ad episodi di cronaca nera e affini. Uno degli argomenti più chiacchierati dell’ultimo periodo è senz’altro il numero di contagi giornalieri e la situazione ospedaliera per i pazienti infetti da Covid-19.

Ma nella scaletta delle programmazioni non mancano gli spazi dedicati al Gossip e alle ultime legate alla quotidianità dei Vip. In questo speciale “calderone” ci finisce soprattutto lei, che da simpatica e generosa presentatrice rivela un particolare su un evento speciale

Federica Panicucci dispiaciuta troppo per la decisione: “Non potevo fare altrimenti”

La bellissima e solare “oratrice” della Mediaset, Federica Panicucci ha rilasciato un’intervista al settimanale “Chi”, dove ha parlato della sua vita privata e di una decisione molto triste, inevitabile e presa su due piedi.

Non è affatto un periodo che rispecchia il suo carattere limpido e sorridente, come l’amato pubblico è abituato a vederla. La decisione della Mediaset di eliminare l’evento più atteso dell’anno, “Capodanno in musica 2020” ha “gettato” Federica nello sconforto più totale, per ovvi motivi, discordanti con l’ultimo DPCM emanato dalla Legislatura di Conte.

Come se non bastasse, durante l’intervista a “Chi” è arrivata anche l’ufficialità dello spostamento delle nozze con l’amatissimo compagno Marco Bacini. I due sono fidanzati da tantissimo tempo e il loro fortissimo legame è dato dall’estrema semplicità di entrambi, anche di Marco, considerato dalla Panicucci “un uomo d’altri tempi”.

“Tutto annullato” dunque, almeno per il momento, l’evento più atteso dalla coppia, costretta a rinviare a data da destinarsi un’organizzazione prettamente folklorisitca, tipica delle cerimonie. I tempi che corrono non sono maturi ne consentono di festeggiare nel migliore dei modi, avvenimenti così speciali e coinvolgenti, soprattutto per un personaggio celebre del suo calibro, dove nessuno tra gli ospiti vorrà certamente perdersi il giorno più bello di una vita, quella della Panicucci, costantemente nel segno della solarità e della simpatia