Federica Pellegrini versione bella addormentata, con lei i sui amici…- FOTO

La campionessa Federica Pellegrini si sta allenando per le qualificazioni di nuoto della prossima settimana, oggi però si è concessa un riposino ma non è sola

L’avvicinamento alle Olimpiadi di Tokyo è sempre più vicina e lo sa bene Federica Pellegrini che dopo il fermo obbligatorio per il Covid è tornata in vasca ancora più carica per prepararsi alla gara.

La Federazione aveva parlato di concederla un “pass” che le abbonerebbe i risultati delle scorse gare ma lei non ci sta a questa scorciatoia e preferisce farcela con le sue forze e a testa bassa: “Grazie per aver pensato di assegnarmi un pass di diritto, ma io la mia quinta Olimpiade, se mai dovesse arrivare, me la conquisterò sul campo”.

Le qualificazioni a Riccione dal 17 al 19 dicembre 2020 con i Campionati Italiani di nuoto, saranno presenti in gara 409 atleti, 201 uomini e 209 donne, 112 club iscritti, tra cui Fede. Questa edizione 2020 degli Assoluti invernali di nuoto ha un’importanza decisiva per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo nel 2021.

Federica Pellegrini, “Fine giornata e sto ko”

La Federazione ha organizzato la manifestazione nonostante l’emergenza sanitaria sia tutt’altro che svanita, un salto nel vuoto che però, nel rispetto di tutte le norme disposte dal Governo, si deve tentare. La stessa fa sapere che la possibilità di ottenere la qualifica per Tokyo sarà concessa anche con gli Assoluti primaverili in programma nel mese di marzo.

Federica si sta allenando duramente in queste settimane, nelle sue stories di Instagram dove la divina conta ben 1,2 milioni di follower, la vediamo sempre in vasca intenta ad allenamenti estenuanti per prepararsi al meglio alle gare a Riccione.

Oggi però anche lei ha staccato la spina, ha pubblicato una foto stesa sul divano di casa sua avvolta da una soffice coperta grigia, non è sola però, con lei ci sono i suoi due bulldog francesi che le dormono sulle gambe e sotto il braccio.

“Fine giornata e sto…. 🤪 #lacomodità 🛌 Spazio vitale inesistente, ma va bene così con questi angioletti😍😂” scrive a margine dello scatto anche se in realtà sembra contenta di ricevere tante attenzioni.