Un cadavere è stato ritrovato, nel pomeriggio di ieri, all’interno di una valigia in un terreno nei pressi del carcere di Sollicciano, nella periferia di Firenze. Sul caso indagano i carabinieri del capoluogo toscano.

Nel pomeriggio di ieri, i resti di un cadavere sono stati rinvenuti nei pressi del carcere di Sollicciano, sito nell’omonimo quartiere di Firenze. Il corpo, in avanzato stato di decomposizione, era all’interno di una valigia abbandonata in un terreno, rinvenuta dal proprietario di quest’ultimo che ha chiamato immediatamente le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i quali hanno avviato gli accertamenti per risalire all’identità del corpo, circostanza resa difficile dallo stato di saponificazione del cadavere, e ricostruire quanto accaduto.

Firenze, cadavere in avanzato stato di decomposizione rinvenuto in una valigia: indagano i carabinieri

Un’agghiacciante scoperta quella fatta da un uomo nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 10 dicembre, nel quartiere Sollicciano di Firenze. L’uomo, stando a quanto riporta l’agenzia AdnKronos, mentre puliva un fosso nel suo terreno, sito tra la casa circondariale di Sollicciano e superstrada Firenze-Pisa-Livorno, avrebbe ritrovato una valigia, sotto la vegetazione, con all’interno i resti di un cadavere in avanzato stato di decomposizione.

Lanciato subito l’allarme, sul posto sono arrivati i carabinieri del capoluogo toscano che hanno avviato gli accertamenti e le indagini. Non è ancora stata appurata l’identità del corpo e se appartenga ad un uomo o una donna, considerato lo stato di saponificazione in cui versava.

La Procura della Repubblica ha aperto un fascicolo d’inchiesta e le indagini sono affidate ai carabinieri del Nucleo investigativo del comando provinciale di Firenze e ai colleghi della compagnia Firenze Oltrarno. Dai primi riscontri, riporta AdnKronos, gli inquirenti non escludono che la valigia sia stata gettata nel campo, dove è stata ritrovata ieri, diverse settimane fa.

Utile per risalire all’identità del cadavere e le cause del decesso potrebbero essere l’autopsia e gli esami medico legali, disposti dall’autorità giudiziaria, che potrebbero già essere effettuati nelle prossime ore.