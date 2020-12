La moglie di Massimo Ranieri racconta dei retroscena sul loro matrimonio e sulla loro figlia davvero scioccanti

Massimo Ranieri negli anni ha fatto parlare molto si se e dei suoi vari flirt, nonostante lui abbia sempre protetto la sua privacy duramente. Tra i suoi amori c’è stata la cantante Franca Sebastiani che è stata sua moglie. Sposati nel 1970 e con una figlia Cristiana, che però è stata riconosciuta dal padre solo 25 anni dopo. Una storia agghiacciante e incredibile. Com’è possibile che Ranieri abbia riconosciuto sua figlia solo 25 anni dopo, che significa?

Il rapporto tra Massimo Ranieri e Franca Sebastiani non è mai stato facile

Il retroscena del riconoscimento della figlia di Ranieri, fa presagire che fra i due coniugi c’erano dei problemi anche seri. Ranieri ha sempre comunque parlato bene della moglie che purtroppo è venuta a mancare nel 2015 a causa di un tumore. Capiamo ora il perché del riconoscimento tardivo della figlia. Quando è nata Cristiana, Ranieri aveva appena 19 anni e non si sentiva pronto per quel tipo d’impegno specialmente perché era all’inizio della sua carriera. Per anni non si è saputo nulla della figlia, nessuno sapeva della sua esistenza fino al 1995, anno in cui il cantante ha deciso di riconoscerla. Nonostante il riconoscimento, i due si incontrano anni dopo.

Il primo incontro è accaduto da Barbara D’urso, nel salotto di Domenica Live. Una frase detta da Cristiana colpisce profondamente tutti. La ragazza ammette di averlo visto solamente in televisione fino ad ora. Cristiana racconta poi la prima volta che ha sentito la voce di suo padre. Lui chiamò sua madre e lei disse “Ciao papà”, lui rispose che era strano sentirsi chiamare in quel modo e poi la invitò nella sua trasmissione.

Lei pensava di osservare il padre da spettatrice ma invece lui la chiamò sul palco e la presentò ufficialmente come sua figlia. Assurdo poter immaginare l’emozione di Cristiana in quel momento. Forse ciò che aspettava da tutta la vita e si è realizzato in modo inaspettato. Cristiana racconta che dopo la trasmissione si è recata con la madre a casa di Ranieri, e da quel momento tutto è stato perdonato.

Ranieri giustifica il suo abbandono spiegando che era giovane e inesperto, era all’inizio di quella che sarebbe diventata una carriera spettacolare. Fu mal consigliato da chi lo seguiva all’epoca, che lo trascinò via da quella situazione per paura che potesse compromettere la sua immagine. Ad oggi i due vivono un normale rapporto padre e figlia, lui le paga anche l’affitto e lei sa di essere amata da suo padre, tutto è stato quindi perdonato.