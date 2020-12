GF Vip, Cristiano Malgioglio li trova a letto insieme: reazione sconvolgente. Oggi pomeriggio Pierpaolo Pretelli e Giacomo Urtis hanno fatto uno scherzo al nuovo concorrente

Cristiano Malgioglio è uno dei nuovi concorrenti della casa del Grande Fratello Vip e dai suoi coinquilini è diventato già amatissimo. I ragazzi per dimostrargli l’affetto che provano per lui e farlo sentire parte di questa nuova famiglia, ieri sera hanno deciso di fargli uno scherzo, trattamento che è stato riservato a quasi tutti i concorrenti della casa. Pierpaolo Pretelli e Giacomo Urtis hanno deciso di farsi trovare a letto insieme oggi dal cantante e testare la sua reazione, che nella casa ha trovato una sorta di “compagno” nel ruolo di Pierpaolo. I due infatti passano sempre tanto tempo insieme, scherzando, cucinando e cantando insieme.

Giacomo Urtis e Pierpaolo Pretelli fanno uno scherzo a Cristiano Malgioglio nella casa del Grande Fratello Vip: la reazione del concorrente

Quando Cristiano è entrato nella stanza e ha trovato i due ragazzi nel letto insieme, ha preso una ciabatta e li ha colpiti, invitandoli a separarsi immediatamente perché quello che stava succedendo per lui era inconcepibile. I due si sono messi a ridere e poi gli hanno rivelato che, ovviamente, stavano soltanto scherzando. Una volta tornati in cucina, Cristiano si è lamentato con Pierpaolo per averlo “tradito”. A questa accusa si è aggiunto anche Tommaso Zorzi, che stamattina ha ricevuto un aereo di coppia insieme al suo amico. “Solo stamattina abbiamo ricevuto un aereo insieme, mi distraggo un secondo e ti ritrova letto con Giacomo! Veramente Pierpaolo, sei inaffidabile, non ho parole“.

Pierpaolo e Tommaso infatti nella casa sono sempre più vicini, soprattutto dopo l’uscita di Francesco Oppini e di Elisabetta Gregoraci, che erano i loro due pilastri nella casa. Stanno trovando conforto l’uno nell’altro, divertendosi insieme e cercando di superare la tristezza e la mancanza che provano per i loro ex compagni di viaggio.