Giorgia Rossi incanta il web con la sua nuova foto su Instagram. Pallone in mano e una bellezza che lascia tutti a bocca aperta

Giorgia Rossi è un “Pressing” continuo. La bella, giovane e promettente giornalista Mediaset ha annunciato sui social un grande ritorno. Dopo il programma dedicato alla Serie A a breve la ritroveremo di nuovo al timone di un altro programma che di sicuro sarà seguitissimo.

Del resto lei è la punta di diamante della redazione sportiva del Biscione di Berlusconi e guai a farla fuori. C’è chi ironizza che se la batte a colpi di bellezza e bravura con l’altra sua aitante collega specializzata nel calcio, Diletta Leotta. Chi è meglio tra le due? Difficile scegliere, belle e brave entrambe.

Di recente Giorgia ha dovuto fermare il suo lavoro per via del coronavirus. Isolamento anche per lei durato parecchi giorni. Una brutta sorpresa quella della positività “uscita fuori” dopo un tampone di routine.

Ma la sua rinascita non si è fatta attendere e lei è tornata più in forma di prima. L’ultima foto che la bella giornalista ha condiviso lo dimostra alla grande. Per vederla vai alla pagina successiva.

Giorgia Rossi, bellezza inaudita con il pallone in mano