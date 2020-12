La Blasi bellissima in un outfit spettacolare su Tik Tok, non sbaglia un colpo la conduttrice che appare sempre più bella

Ilary Blasi condivide un video Tik Tok in cui mostra un outfit bellissimo, indossa una tuta larga a righe con stivali con tacco a spillo azzurri. Un colore che le dona moltissimo dato lei è bionda con gli occhi azzurri. La Blasi ci sta prendendo sempre più gusto con i social network, in questi anni abbiamo visto una trasformazione epocale. Da che non li usava a fare pure i video Tik Tok, non si può resistere alla moda del secolo.

Ilary Blasi conduce un programma ideato da lei e lo manda in onda su Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi)

A Ilary Blasi manca la conduzione, allora si inventa un programma sulla moda tutto suo che manda in onda su Instagram. Si chiama Fashion or Trashion. Nel programma ci sono amici e parenti che intervengono commentando gli outfit di personaggi famosi dando l’ok oppure criticando le scelte. Nel programma c’è anche la sorella di Ilary, Melory Blasi che tra l’altro ha appena annunciato di essere incinta.

Parte del progetto anche Alessia Solidani (hair stylist), Brigitte Valesch (beauty coach) e Claudio Noto (truccatore). Nella prima puntata gli opinionisti hanno anche criticato un look indossato anni fa dalla Blasi e eli sempre con la sua vena comica, ha scherzato dicendo “con amci come voi non servono nemici”. Sicuramente alla Blasi non manca l’inventiva, vedremo come andrà questa sua nuova trovata che non è niente male.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi)

I commenti sono divertenti e si può anche imparare qualcosa sulla moda e le tendenze, d’altronde che parla è esperto in questo campo. Sul profilo della Blasi si trova il secondo appuntamento con Fashion or Trashion. I commenti sono irriverenti e molto taglienti, non c’è pietà per le star che sbagliano look. Previste tante risate e pillole di saggezza sulla moda.