Jolanda De Rienzo: “Esistono ancora persone che offendono così” – FOTO

Jolanda De Rienzo ha pubblicato una nuova foto tramite il proprio profilo Instagram, raccontando in questo post quanto si è sentita dire

Nuovo post da parte di Jolanda De Rienzo. Come già accaduto nei giorni scorsi, ancora una volta, si tratta di una foto in cui risalta la sua indiscutibile bellezza ed eleganza.

In questo caso però, il contenuto in questione ha raccolto una pioggia di ‘like‘ e commenti di complimenti non solo per il suo fascino. Infatti, nella didascalia dell’immagine, la giornalista sportiva racconta un episodio spiacevole che le è accaduto.

Jolanda De Rienzo racconta: “Storia triste del 2020” – FOTO