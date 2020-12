Levante e lo SCATTO nel mezzo della strada: look sensazionale, si mostra così…

La bellissima Levante incanta i fan con l’ultimo post di Instagram: nel bel mezzo della strada, la cantante si mostra in un look sensazionale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L E V A N T E (@levanteofficial)

Scatto total-pink per Levante, che si lascia immortalare nel bel mezzo di una strada, a bordo del suo skateboard. Con i pantaloni a vita alta e le scarpe in tinta con la maglietta, la cantante ha letteralmente incantato tutti. I followers, d’altronde, sono abituati alla sua sensualità: molto spesso, la cantante li delizia con dei veri e propri scatti a luci rosse, che scatenano le fantasie più proibite. Di una bellezza schietta e senza artificio, la cantante ha anche ricordato agli utenti l’importanza dello sport. “Esiste un corpo, i suoi poteri e i suoi limiti. Lo sport è sincero ed è per tutti“, ha scritto nella didascalia del post.

Levante: biografia e carriera della cantante

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L E V A N T E (@levanteofficial)

La splendida cantante, oltre ad essere apprezzata per le indiscusse qualità canore, è divenuta ormai un vero sex-symbol. Le foto postate su Instagram, che sono un concentrato di sensualità e fascino, ottengono sempre il boom di likes. La sua fisicità ed i suoi colori, che rispecchiano una bellezza tutta “made in Italy”, sono una combo perfetta.

La cantante, originaria della Sicilia, ha esordito nel 2014 con il suo primo album, “Manuale distruzione“, seguito da “Abbi cura di te” del 2015. Da quel momento, la carriera di Levante, pseudonimo di Claudia Lagona, è stata un susseguirsi di successi.

La cantante ha anche partecipato come concorrente all’ultima edizione del festival di Sanremo, con il brano “tikibombom“.

Tra le esperienze di Levante, si annovera quella di coach al talent show di X Factor. La cantante, nel 2017, ha preso parte al programma in qualità di giudice, affiancando Fedez, Mara Maionchi e Manuel Agnelli. Proprio ieri sera, si è conclusa l’edizione di X Factor 2020, che ha visto trionfare Casadilego.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L E V A N T E (@levanteofficial)

La cantante, a Sanremo, ha avuto la possibilità di scontrarsi proprio con il suo ex compagno, Diodato, eletto poi vincitore. I due hanno avuto una relazione di circa due anni, che si è interrotta nel 2019.