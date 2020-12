Questa mattina a Londra, un’auto avrebbe investito alcuni pedoni ferendone cinque, quattro dei quali in maniera grave. Sul caso indaga Scotland Yard che al momento non lo riterrebbe un atto di terrorismo.

Momenti di terrore, quelli vissuti questa mattina a Londra, dove un’auto ha investito diversi pedoni terminando la sua corsa contro un albero. È accaduto nel quartiere Hackney, dove sono accorsi, in seguito alle segnalazioni dei presenti, diversi mezzi di soccorso e la polizia. Il bilancio al momento è di cinque feriti, quattro dei quali in gravi condizioni. I paramedici hanno soccorso i pedoni e li hanno trasportati in ospedale, dove ora si troverebbero ricoverati. Non sono state rese note le condizioni del conducente, di cui non sono state diffuse le generalità.

Sul posto, contattati dai testimoni, sono arrivati i soccorsi a bordo di diversi mezzi, tra cui l’eliambulanza. I paramedici hanno prestato le prime cure ai feriti e li hanno trasportati in ospedale, dove ora sarebbero ricoverati.

Intervenuti anche gli agenti della polizia della capitale britannica che hanno avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto. Al momento, riporta il Daily Mail, Scotland Yard non starebbe trattando l’incidente come un caso di terrorismo.

Le autorità inglesi non hanno diffuso le generalità del conducente della vettura, del quale al momento non sono note neanche le condizioni di salute in seguito all’incidente.