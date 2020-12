Londra, la prima italiana riceve il vaccino: le condizioni di salute

Elena Baraldi è il nome della prima italiana ad aver ricevuto il vaccino. La giovane, che lavora nella capitale inglese, ha dichiarato di star bene, e di non aver riportato alcun effetto collaterale

Dopo la somministrazione della prima dose di vaccino ad un’anziana di 90 anni, lo scorso mercoledì è stato il turno della prima italiana. La giovane si chiama Elena Baraldi, e vive nella capitale inglese dal 2014: si è trasferita lì per lavorare presso il Croydon University Hospital. L’infermiera, intervistata da Il Resto del Carlino, ha rassicurato tutti a proposito delle conseguenze del vaccino: “Per ora nessun effetto collaterale a parte il braccio un po’ indolenzito“.

Elena Baraldi: la prima italiana a ricevere il vaccino

L’infermiera, originaria di Modena, ha ribadito tutta la propria fiducia nei confronti del vaccino, invitando le persone a non temerne gli effetti collaterali. Nonostante le perplessità avanzate nell’ultimo periodo, nel mondo si sta provvedendo a somministrarne le prime dosi.

La stessa Elena, intervistata da Il Resto del Carlino, ha dichiarato di non nutrire alcun dubbio sulla sua efficacia: “Rientravo nella categoria degli operatori ad alto rischio occupazionale, non ho avuto dubbi“. L’infermiera, che è stata la prima italiana a ricevere il vaccino, ha ribadito l’importanza della vaccinazione: per lei si è trattato di un obbligo morale, che le permette di tutelare non soltanto gli affetti, ma anche i pazienti.

Come la Baraldi ha ricordato, la Gran Bretagna è infatti nel pieno della seconda ondata, e la situazione viene calibrata giorno per giorno, a seconda della disponibilità delle terapie intensive. La giovane ha anche espresso il proprio personale parere in merito alla gestione della prima ondata: “Non c’è mai stato un vero lockdown, devo dire che il governo inglese avrebbe potuto fare meglio“.

Elena non vede la propria famiglia dalla scorsa estate, ma non ha intenzione di tornare a Modena per trascorrere le vacanze di Natale. La giovane ha infatti rivelato di sentirsi a proprio agio in Gran Bretagna: qui, a differenza dell’Italia, percepisce la valorizzazione della propria figura professionale, anche dal punto di vista economico.