Maradona. La reazione dell’ex moglie, Claudia Villafañe, alla malattia del bomber

A pochi giorni dalla morte di Diego Armando Maradona, l’attenzione non è ancora calata sulla nefasta sorte toccata al bomber argentino. Da un lato si sono aperte le indagini per stabilire se i medici che lo avevano in cura abbiano peccato di grave negligenza. Dall’altro l’attenzione mediatica si è spostata sugli eredi.

Ammonterebbe a circa 75 milioni di dollari il valore economico dei suoi beni ma si pensa sia molto di più. Tanti immobili e poca liquidità da dividere tra i suoi eredi. Cinque case in Argentina, diverse automobili, averi ancora non ben individuati a Dubai, un hotel a L’Avana, proprietà in Italia, un pastificio in Venezuela, aziende in Cina e tanti regali di lusso. Non sarà facile risalire ad una cifra certa.

Maradona. L’ex moglie e il testamento

Molti sarebbero i pretendenti di tale lascito, tra figli legittimi e illegittimi. Quelli che hanno sicuramente titolo per avanzare pretese sono: Dalma Nerea e Giannina sono nate dal matrimonio con El Pibe de oro e Claudia Villafañe (sposata nel 1989 e dalla quale ha divorziato nel 2004). Diego Armando Jr. Sinagra, nato nel 1986 dalla relazione con Cristiana Sinagra. Jana (nata nel 1995), avuta da Valeria Sabalain. Da Veronica Ojeda ha avuto Diego Fernando, nato nel 2013.

Il focus per ora è tutto su Claudia Villafañe, donna che è stata a fianco di Maradona per oltre 25 anni. Il campione argentino l’avrebbe estromessa dal suo testamento con l’accusa di essersi appropriata di circa 6 milioni di dollari.

Tuttavia, sulla donna emerge una testimonianza rilasciata da Claudio “Turco” Garcia, ex calciatore e concorrente di Masterchef proprio insieme alla Villafañe. “Appena è venuta a conoscenza della malattia di Diego ha lasciato subito il programma” – ha detto Turco Garcia – “Non le importava delle telecamere. Si è presa cura di lui.” Poi un commento sulla sorte di Maradona: “Avrebbe dovuto rimanere più a lungo in clinica oppure essere monitorato più sapientemente a casa. Non ha saputo prendersi cura di se stesso. Era un’altra persona da quando si è allontanato dallo sport e da tutti noi compagni che eravamo sempre al suo fianco. Provo molta rabbia nel pensare che i compagni di squadra dell’86 e altre persone che volevano vederlo, non siano riuscite a farlo”.