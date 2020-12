Miriam Leone è Miss Italia 2008: all’epoca aveva ventitré anni, oggi è una donna affermata nel mondo dello spettacolo…una dea

L’abbiamo conosciuta dodici anni fa e all’epoca era una ragazza semplice e timida; oggi è una donna meravigliosa che lasciato intatta la sua umiltà e naturalezza che la contraddistinguono. Miriam Leone è stata incoronata Miss Italia nel 2008 e dalla giovane acqua e sapone ne ha fatta di strada diventando così un’attrice e una conduttrice che il pubblico italiano adora. Sempre sul pezzo, la donna è impegnata in vari progetti e ultimamente è molto attiva sui social. Infatti condivide con i fan momenti della sua routine, ma la sua vita privata resta al di fuori.

Miss Italia 2008: che sta facendo Miriam Leone?

Miriam Leone in questi ultimi giorni sta postando foto che rimandano ad un progetto a cui sta collaborando. Infatti già qualche tempo fa aveva pubblicato un post ed oggi una storia in cui è taggato il brand Ferragamo. La conduttrice ha spiegato che si tratta di una collaborazione con il marchio, ma ancora non sappiamo con certezza che cosa stia facendo. La sua è una bellezza fuori dal comune, la stessa che dodici anni fa l’ha resa Miss Italia. I suoi occhi verdi e quei capelli pel di carota la rendono ammiccante e sensuale. Elegante, genuina e naturale sono queste le qualità di cui non può fare a meno. Qualsiasi cosa indossi la rende unica e divina. Miriam è una meraviglia e il suo splendore è ormai virale sul web.

Su Instagram è seguita da più di un milione di follower che pendono dalle sue labbra, ma nonostante la sua popolarità la Leone è sempre riuscita a mantenere una linea tra la vita pubblica e privata. Infatti sappiamo molto poco della sua famiglia e delle sue relazioni personali, è una delle poche che ce l’ha fatta.