La moglie di Stefano D’Orazio parla del marito e si sfoga “è inaccettabile”

La moglie di Stefano D’Orazio, cantante dei Pooh venuto a mancare qualche giorno fa si sfoga in un’intervista

Tiziana, la moglie di Stefano D’Orazio, venuto a mancare giorni fa è devastata dal dolore ma ciò che la turba ancora di più è il non averlo potuto salutare l’ultima volta e guardarlo mentre lasciava questo mondo. Purtroppo la donna ha subito due volte questa ingiustizia, infatti è venuto a mancare anche il padre di Tiziana e anch’esso non lo ha potuto vedere e sostenere quando se n’è andato. Le misure restrittive negli ospedali sono molto rigide e strette per evitare più contagi possibili.

La moglie di Stefano D’Orazio distrutta perché non ha potuto salutare il marito e il padre

Tiziana non accetta ed è distrutta dal fatto che non abbi potuto vedere ne in ospedale ne ai funerali il viso dei suoi cari un’ultima volta. Entrambi gli uomini più importanti della sua vita se ne sono andati a causa del Coronavirus. Gli uomini avevano già delle patologie pregresse e il Covid è stata la botta finale. Tiziana e sua madre sono arrabbiate e non si capacitano di come sia possibile che non abbiano potuto salutare i loro cari. Avrebbe fatto di tutto, ammette Tiziana.

Era disposta ad indossare tutte le protezioni possibili ed immaginabili pur di vedere l’espressione dei suoi cari mentre se ne andavano. Voleva solamente sapere se erano sereni o se sono andati via soffrendo, è un diritto di tutti conoscere questo fatto e non è giusto ci venga tolto. Le persone muoiono da sole e i parenti non possono fare nulla, un ingiustizia che non ha fine. La moglie di Stefano teme addirittura che ci possa essere stato uno scambio di persona nelle bare. Infondo sono arrivate sigillate, non hanno potuto assistere alla preparazione e nemmeno li hanno visti quando sono mancati.

Tiziana è tormentata da questi pensieri e non trova pace. I due grandi amori della sua vita se ne sono andati per sempre in poco tempo, e lei non ha nemmeno potuto guardarli e toccarli un’ultima volta.