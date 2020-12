Ornella Muti ed uno dei colleghi più amati. Vi ricordate questo fantastico duo? – FOTO

Ornella Muti recitò insieme a lui in due pellicole cult degli anni ’80. Vi ricordate questo incredibile duo?

Oggi portiamo indietro le lancette di quasi 40 anni, tornando con la mente alla metà degli anni ’80. Vi ricordate questo fantastico duo?

Ornella Muti e Francesco Nuti, una storia di amicizia e complicità

L’intesa tra Ornella Muti e Francesco Nuti scattò nel lontano 1985, quando Nuti, all’apice del suo successo come regista ed attore, scritturò la collega per la commedia Tutta colpa del Paradiso. La pellicola, passata alla storia come una delle migliori opere del regista, riscosse fin da subito un notevole successo e contribuì alla messa in circolo di numerose voci riguardo la presunta intesa sessuale tra i due attori.

Nonostante la coppia Muti/Nuti abbia sempre smentito la possibilità di una relazione sentimentale, la loro complicità non è mai scemata, tanto che già l’anno dopo li ritroviamo protagonisti di una seconda pellicola dal titolo Stregati.

Di recente l’attrice ha voluto omaggiare l’amico, ritiratosi dalle scene a causa di un gravissimo incidente domestico nel 2006. Con una foto pubblicata su Instagram, la Muti ha ricordato i tempi d’oro della loro collaborazione, quando erano entrambi sulla vetta del mondo.

Ad oggi purtroppo Francesco Nuti (ora 65enne) vive per lo più in casa, poiché i danni neurologici causati dall’incidente non gli permette né di muoversi né di parlare. Nonostante questo, gli amici più cari non lo hanno mai dimenticato: ne è una prova il docufilm che l’amico fraterno Paolo Rossi accettò di girare due anni fa in suo onore.