Qualità del sonno: la posizione che si assume fa la differenza

La qualità del sonno è importantissima per la nostra salute. Per un riposo ottimale, la posizione che si assume durante la notte è determinante.

Il riposo è essenziale per il benessere e lo stato di salute. E la qualità del sonno è davvero rilevante per svegliarsi carichi di energia. Ma è fondamentale anche per prevenire e alleviare diversi disturbi fisici.

In questo momento particolare è necessario tutelare la propria salute e prendersi cura del proprio riposo. Tra i fattori che determinano la qualità del sonno, la posizione che si assume è centrale.

Riposo rigenerante: garantito dall’assunzione della posizione corretta

La posizione in cui si dorme è determinante per la qualità del sonno. Inoltre apporta benefici e migliora la salute. Sono state individuate posizioni differenti da assumere durante la notte a seconda del disturbo fisico presente.

Quando è presente il bruciore di stomaco, la posizione ottimale per dormire è quella sul lato sinistro. In tal modo si eviterà l’aumento del reflusso e del conseguente bruciore alla stomaco. Anche nel caso di disturbi digestivi è bene dormire sul lato sinistro. Lo stomaco si trova infatti a sinistra. Questa posizione agevolerà pertanto alla digestione.

Nel caso di dolori al collo, riposare con un asciugamano posto dietro al collo allevia il dolore in quanto viene a crearsi una sorta di supporto tra la parte dolorante e la nuca. Se è presente dolore pelvico, dormire con un cuscino sotto le ginocchia migliorerà la situazione, come nel caso dei dolori premestruali.

Nel caso di ipertensione, dormire a pancia in giù diminuisce la pressione sanguigna e aiuta a ricaricare le energie. Quando sussistono raffreddori o sinusiti, rialzare il capo aiuta a riposare meglio evitando la congestione nasale.

Nel caso di mal di testa, porre più cuscini sotto il capo permette di alleviare il dolore. Se si ha mal di schiena, posizionare un cuscino sotto le ginocchia e un asciugamano sotto la schiena sono la soluzione per alleviare il dolore e riposare al meglio.

Nel caso di dolori alla spalla è importante dormire dal lato privo di dolore. Piegare le gambe e tenere un cuscino tra le ginocchia apporta benefici.