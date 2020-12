Quanto sei stressato? Ecco il test stress per scoprirlo, bastano pochi minuti

Quanto sei stressato? C’è un test stress modo veloce e simpatico per scoprirlo: prenditi qualche minuto e segui le indicazioni, è davvero semplice.

Lo stress è ormai presente in ognuno di noi. La vita frenetica, i doveri quotidiani e sicuramente le restrizioni degli ultimi mesi con annessa paura del contagio da virus provocano più stress che mai, soprattutto si manifesta sul cibo e peso. Ma qual è il tuo livello di stress? Sei ancora salvabile oppure hai ormai raggiunto livelli allarmanti? Ecco il test per scoprirlo. Basta poco, concediti dei minuti e fai questo test, chissà che sorprese tirerà fuori. Basta guardare l’immagine sopra riportata per dieci secondi, dopodiché rispondere alla seguente domanda: Cosa vedi in questa immagine?

Test stress, le soluzioni

La Grotta

Se la prima cosa balzata all’occhio è la grotta vuol dire che i livelli di stress sono minimi. L’osservatore infatti è sereno, così come la sua vita quotidiana e pertanto assume un approccio positivo con la vita. Non si stressa facilmente, anzi trova sempre l’occasione per godere delle gioie che la vita offre. Sotto il profilo delle statistiche solo il 25% riesce a scorgere la grotta.

2. UFO

Chi oltrepassa la grotta e vede per prima cosa l’ufo deve allarmarsi, lo stress ha raggiunto livelli esagerati e pertanto difficili da gestire. Data la pericolosità che questo livello di stress può portare all’organismo, si consiglia sempre di praticare un hobby, un’attività piacevole che possa aiutare a smorzare questi nervi tesi. Ma sappiamo bene quanto sia difficile in questo periodo concedersi queste libertà.

3. Alieno

Infine, chi nota l’alieno – ovviamente attenendoci alle fattezze entrate ormai nell’immaginario collettivo – il livello di stress è medio, ossia 50%. L’alieno costituisce l’opzione più diffusa: circa il 60% degli italiani infatti avrebbe notato in primis l’alieno. Testa grande, occhioni neri.

Dopo aver scoperto lo stress utile per valutare la nostra età reale, il test di oggi serve per parametrare lo stress presente in ognuno.