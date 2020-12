Rocio Morales si sente una diva e sul suo profilo piovono commenti – FOTO

Posa da diva e sguardo penetrante, l’attrice madrileña posta una serie di scatti in sequenza in cui vuole sedurre i suoi followers.

Rocìo Muñoz Morales pubblica un post su Instagram in cui si lascia immortalare in tre frammenti. Il web impazza e i commenti sono molteplici così come i like che riceve.

La bellissima attrice ha incantato il pubblico con i suoi scatti da modella e con le partecipazioni ai film che l’hanno resa celebre.

Legata sentimentalmente all’attore Raul Bova, la coppia ha due figlie: Luna e Alma, nate rispettivamente nel 2015 e nel 2018.

La storia tra la bella spagnola e il sex symbol italiano nacque durante le riprese del film ‘Immaturi’ dove l’attore romano interpretava uno dei protagonisti mentre Rocìo aveva una piccola parte.

L’incontro sul set ha dato vita ad una storia d’amore che ancora oggi lega i due colleghi.

Rocìo una sexy diva

“Era una diva, e neanche lo sapeva“, scrive sotto al post la bella Rocìo. I tre scatti in sequenza la ritraggono mentre fissa l’obiettivo con il suo fare da diva e le sue doti da attrice che la rendono estremamente espressiva.

Occhi neri profondi, ‘pura’, ‘semplice’, ‘icona di bellezza‘, commentano i suoi fans e come dar loro torto.

Rocìo è un mix di sensualità e serietà che la rendono ancor più attraente agli occhi di chi la guarda.

Mai volgare tantomeno banale, è impossibile resisterle, lo sa bene Raul Bova che è capitolato ai suoi piedi mettendo definitivamente fine alla relazione con l’ex moglie Chiara Giordano.

I 17 anni di differenza tra i due non sembrano pesare infatti Raul è certamente un uomo bello e attraente con il suo fascino senza età.

La coppia è inseparabile dal 2013, anno in cui si sono conosciuti e hanno deciso di mettere su famiglia. Così Raul Bova si è dato la possibilità di ricominciare una seconda vita insieme alla bella Rocìo.