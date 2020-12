Le pagelle e l’analisi della partita Sassuolo-Benevento: il match è l’anticipo del venerdì della 11esima giornata di campionato.

Si è appena conclusa la sfida dell’anticipo del venerdì delle ore 20.45. Il Sassuolo ha conquistato una vittoria molto importante, lanciandosi in classifica e raggiungendo le posizioni di vertice. Gli emiliani sono clamorosamente al secondo posto in classifica. Il Benevento, invece, non è stato in grado di sfruttare la superiorità numerica per l’espulsione di Haraslin al 49esimo minuto. I campani, con questa sconfitta, restano al 13esimo posto ma rischiano di perdere altre posizioni nel corso di questa giornata di campionato.

Sassuolo-Benevento, il tabellino e le pagelle della sfida

Vittoria preziosissima per gli uomini di De Zerbi. Berardi, dopo otto minuti, sigla il gol del vantaggio trasformando un rigore. La squadra di casa resta in dieci uomini ad inizio del secondo tempo per un rosso ad Haraslin. I giallorossi provano in ogni modo a pareggiare i conti ma trovano sulla loro strada un grande Consigli. L’estremo difensore è stato favoloso soprattutto su Barba e Caprari. Continua il sogno dei neroverdi, che per una notte si regalano il secondo posto in classifica. I campani, invece, sprecano l’occasione di portare a casa qualche punto utile in ottica salvezza.

SASSUOLO: Consigli 7; Toljan 6 (57′ Ayhan 5.5), Marlon 6.5, Ferrari 6.5, Kyriakopoulos 6 (83′ Rogerio s.v); Bourabia 6, Locatelli 6; Berardi 6.5 (87′ Muldur s.v), Lopez 6 (57′ Raspadori 6), Haraslin 4; Djuricic 5.5 (57′ Boga 6)

BENEVENTO: Montipò 6; Letizia 6, Tuia 5.5, Glik 6, Barba 6 (76′ Sau 5.5); Hetemaj 6 (46′ Insigne R. 5.5), Schiattarella 6, Improta 6; Ionita 6 (57′ Dabo 5.5), Caprari 6 (79′ Caprari s.v); Lapadula 5

Arbitro: Sozza di Seregno

RETI: 8′ Berardi (S)

MIGLIORE IN CAMPO: Consigli (S)

AMMONITI: 9′ Hetemaj (B), 23′ Ionita (B), 40′ Berardi (S), 69′ Barba (B), 86′ Ayhan (S)

ESPULSI: 49′ Haraslin (S)

Il Sassuolo, nel turno infrasettimanale, sfiderà la Fiorentina mentre il Benevento scender in campo contro la Lazio. I ragazzi di Filippo Inzaghi non hanno di certo sfigurato fino a questo momento e proveranno a reagire nella partitissima contro i biancocelesti.