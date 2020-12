Scompare l’influencer “Fratellì”: la fidanzata denuncia a Chi l’ha visto? – VIDEO

Scomparso l’influencer “Fratellì”, pseudonimo di Algero Corretini, famoso per un video YouTube divenuto virale. La fidanzata ne denuncia la sparizione a Chi l’ha visto?

Lo scorso 7 dicembre, il programma Chi l’ha visto? ha denunciato la scomparsa dell’influencer “Fratellì“, nome d’arte di Algero Corretini. Il giovane è noto per essere una vera e propria star dei social, dopo aver postato un video su YouTube divenuto virale in poco tempo. Nel filmato, si vede Algero compiere delle manovre con la sua auto, fino ad arrivare a sfregiare la portiera. Il soprannome deriva proprio dall’espressione che il giovane pronunciava continuamente durante la sua corsa automobilistica.

La fidanzata ne ha denunciato la scomparsa al noto programma di Rai 3, guidato da Federica Sciarelli, che sembrerebbe intenzionata ad abbandonarne la conduzione.

“Io pensavo che fosse stato arrestato ma invece dalle ricerche fatte ho scoperto che non era così“, ha rivelato la giovane.

“Fratellì”: la scomparsa del giovane influencer

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 1727wrldstar (@1727wrldstar)

La fidanzata di Corretini, che non ha notizie di lui dalla sera del 6 dicembre, ha deciso di fare appello a Chi l’ha visto?. Come da lei ammesso, inizialmente la scomparsa del giovane era stata ricondotta ad un arresto. Tuttavia, dopo aver compreso che le cose non stavano affatto così, la giovane ha deciso di contattare il noto programma di Rai 3.

“Ho visto che ha preso due carte di credito e il documento di identità e che dal frigo mancavano anche gli anabolizzanti di cui lui fa uso“: queste le parole che la fidanzata ha pronunciato ad un inviato della trasmissione. Algero Corretini, stando alle sue dichiarazioni, sarebbe quindi scomparso nel nulla, e senza una reale motivazione.

Gli spettatori, tuttavia, hanno storto il naso di fronte a questo appello. Secondo alcuni di loro, infatti, il tutto non è altro che una tattica messa in atto dall’influencer per avere visibilità. Un fatto increscioso che, purtroppo, nel mondo dello spettacolo avviene frequentemente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 1727wrldstar (@1727wrldstar)

Una vicenda simile era stata architettata anche dall’influencer Iconize: il giovane aveva finto un’aggressione omofoba pur di far accendere le luci dei riflettori su di sé. Una montatura che, nel giro di poco tempo, era stata ammessa dallo stesso influencer.