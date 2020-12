Stefano De Martino che batosta, la nuova fiamma beccata con l’ex

Sono mesi che ormai gira la voce che Stefano De Martino si stia frequentando con una modella, però lei non ha dimenticato l’ex

Stefano De Martino si frequenta da mesi con Mariacarla Boscono, modella di 10 anni più grande di lui. I due sono stati beccati insieme diverse volte recentemente, però ad oggi lei è stata beccata insieme al suo ex fidanzato mano nella mano Guido Senia, imprenditore. I due sono stati avvistati in atteggiamenti intimi mentre facevano shopping a Roma e poi si sono recati in un albergo a cinque stelle.

Finito il flirt tra Stefano De Martino e Mariacarla Boscono?

Stefano De Martino e la modella Mariacarla Boscono non si vedono più insieme. Si sono cominciati a frequentare mesi fa. Lei si era appena lasciata con il rapper Ghali e aveva divorziato da poco dal marito con cui ha una figlia. De Martino invece era fresco di rottura nuovamente con la moglie Belen Rodriguez e ne veniva da un’estate calda dove è stato avvistato anche con Mariana Rodriguez. In ogni caso i due non avevano mai ufficializzato nulla della loro storia. Evidentemente sapevano che non sarebbe durata o forse sono sempre stati solo amici.

Difficile a dirsi con Stefano, ogni volta che è stato paparazzato quando si lasciava con Belen, non veniva mai pizzicato in atteggiamenti affettuosi ma sono il compagnia. Non c’è mai stata comunque una grande concezione di Mariacarla e Stefano come coppia vera e propria. In ogni caso ricorda molto Gilda Ambrosio, ex di Stefano e il rapporto che aveva Stefano con lei. Curioso che quando Stefano si lascia con Belen, esce con donne completamente diverse da lei, ma simili tra loro sopratutto esteticamente.

Belen invece rimane fedele ai suoi gusti e sceglie uomini fisicamente simili come Antonino, l’attuale compagno che spesso ricorda De Martino ma anche Iannone nei tratti somatici. Lei stessa ha spiegato che a lei piacciono gli uomini così. Se quindi Belen appare innamorata del nuovo compagno, Stefano non trova pace o magari non la vuole trovare accanto ad un’altra persona.