Trattamento viso al miele: come avere una pelle vellulata in poche mosse!

Come fare un trattamento viso al miele che sia efficace e che possa idratare la pelle in profondità. Ecco come avere una pelle vellulata usando questo prezioso ingrediente.

La maschera in generale è un trattamento da fare con costanza e che possiamo utilizzare per idratare, dermopurificare, nutrire, rigenerare la nostra pelle. La scelta della maschera è ideale per regalarsi una coccola o un pò di relax in modo allontanare lo stress che spesso società e lavoro ci porta.

Le maschere viso sono estremamente apprezzate sia per il loro spiccato effetto d’urto, sia per la rapidità d’azione.

Prima di tutto è chiaro specificare che le maschere di bellezza devono essere applicate su pelli accuratamente deterse e asciutte. Così facendo, i principi attivi potranno penetrare in profondità solo se la pelle è accuratamente detersa.

La maschera può essere applicata usando i pennelli a setole morbide oppure semplicemente utilizzando i nostri polpastrelli in modo da spalmare, attraverso un massaggio circolare, la maschera a partire dal mento, per coprire poi il collo e tutto il viso fuorché contorno occhi e perimetro delle labbra.

Realizzare una maschera a base di banana e miele

Gli ingredienti naturali che possiamo utilizzare per le nostre maschere del viso sono numerosi. Tra questi troviamo sicuramente la banana, un toccasana per la pelle secca e screpolata.

Alla banana possiamo aggiungere anche altri ingredienti necessari come un cucchiaino di miele e uno di yogurt (come la maschera che vi abbiamo descritto in questo articolo) in modo da dare consistenza alla nostra crema. Mescolando tutti gli ingredienti con un semplice mixer possiamo ottenere un composto liquido e omogeneo e applicarlo sul viso lasciandolo in posa per 15 minuti circa.

Dopo aver risciacquato abbondantemente la nostra pelle, possiamo lasciarla riposare per qualche ora e, poi, stendere un velo leggero di crema idratante. Essa a fine trattamento si presenterà subito soffice e vellutata.

Un altro ingrediente segreto per la pelle del nostro viso è sicuramente il miele. Fin dall’antichità, infatti, si conoscono i molteplici benefici del miele. Quest’alimento, oltre ad avere proprietà antibatteriche, nutrienti e antiossidanti, aiuta ad incrementare la produzione di collagene.

Il collagene è la sostanza più importante per dare tonicità alla nostra pelle. Inoltre, gli enzimi presenti nel prodotto delle api svolgono un’azione esfoliante. Per tutti questi motivi, il collagenere è l’ingrediente base perfetto per preparare una maschera viso per pori dilatati fatta in casa.

Crema per il viso con limone e miele

Al miele possiamo aggiungere anche un altro elemento molto importante per il nostro corpo: il limone.

Una crema per il viso a base di miele e limone è essenziale sia per trattare quelli che sono i punti neri, ma anche per dare lucentezza alla pelle.

Il miele e il limone devono essere dosati nella stessa quantità. Per questo motivo possiamo pensare di utilizzare circa 30 ml di miele e circa 30 ml di limone, mescolandoli tra di loro in modo da avere un composto denso.

Dopodiché basterà spalmare il composto denso omogeneo sulla nostra pelle precedentemente pulita ed asciugata e lasciarlo in posa per circa 20 minuti. Ultimata questa fase risciacquare con abbondante acqua fredda in modo da richiudere i pori.