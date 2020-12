Al via le nuove puntate di MasterChef, c’è il ritorno di un grande giudice

A breve il ritorno di MasterChef su Sky Uno. Sulla nuova edizione ci sono molte anticipazioni: chi sarà a tornare?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MasterChef Italia (@masterchef_it)

Su Sky Uno torna MasterChef. Il talent culinario è pronto a riaprire i suoi fornelli nel pieno dell’era Covid. Sarà questa, infatti, la prima edizione del programma che andrà in onda durante l’emergenza sanitaria. Come ogni anno a dicembre, si parte giovedì 17 con grande attesa degli estimatori di fornelli e sfide.

Una nuova edizione, come si intuisce da promo, dedicata a tutti gli italiani che durante il primo lockdown si sono cimentati molto ai fornelli cercando di sperimentare nuove ricette trovando una consolazione e un impiego del tempo nel buon cibo.

Alcune novità sono già note, altre ancora no, ma di sicuro nel cast ci sarà il ritorno di un grande giudice che in passato ha già partecipato al talent culinario che fin dal 2011 quando è sbarcato in Italia ha appassionato una larga fetta di pubblico.

Indimenticabili rimarranno i primi tre giudici: Carlo Cracco, Bruno Barbieri e Joe Bastianich in questo ruolo anche nel cast di MasterChef USA insieme a Gordon Ramsay e Graham Elliot. In Italia ha ormai lasciato e ha spiegato anche il perché. E quest’anno cosa accadrà? Vediamo le prime anticipazioni.

Il ritorno di MasterChef, le anticipazioni

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MasterChef Italia (@masterchef_it)

Tutto pronto dunque per la nuova edizione di MasterChef in era Covid. Proprio per questo ci sono alcune novità che vedremo e che interessano lo svolgimento del programma. Non solo controlli periodici ai partecipanti ma anche alcuni cambiamenti che riguardano le prove.

Per il nuovo Masterchef niente sfide in esterna. Tutto si svolgerà in studio per via del Covid che ha imposto di ripensare alcune fasi del format che non vedrà spostamenti all’esterno e giuria popolare.

Le sfide si svolgeranno per quest’anno solo in studio. Restano invariati, invece, i giudici: Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli però si parla già da ora del ritorno di un grane giudice anche se non c’è conferma di chi sia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MasterChef Italia (@masterchef_it)

Bastianich, Cracco o Antonia Klugmann? Tutto da vedere e scoprire su chi sarà il giudice d’eccezione. Confermato poi Iginio Massari come al solito giudice della sfida dolciaria.