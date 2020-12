X-Factor, svelato il nome del dopo Alessandro Cattelan

Alessandro Cattelan ha lasciato la conduzione di X-Factor: si parla già di chi potrà essere il nuovo volto per il talent show del prossimo anno

Dopo dieci anni di conduzione Alessandro Cattelan ha detto addio a X-Factor con l’annuncio arrivato ieri sera durante la finale del talent show. L’ormai ex del programma targato Sky ha lasciato il timone visibilmente commosso ammettendo che un pezzo della sua vita è finito ed ora di cambiare pagina. X-Factor perderà un conduttore importante, arrivato nel 2011 dopo l’esordio scoppiettante del programma nel 2008 con Francesco Facchinetti. Adesso si fa avanti il totonomi di chi prenderà il posto di Cattelan. La scelta sembra ricadere essenzialmente su due nomi, con uno che è preponderante sull’altro. Parliamo di Daniela Collu e Lodovica Comello. La prima ha preso il posto del conduttore piemontese nel momento in cui è risultato positivo al Covid-19 e ha dovuto fermarsi. La Collu ha condotto egregiamente per qualche settimana X-Factor ma Lodovica Comello sembra avere sicuramente una marcia in più e vi spieghiamo il motivo.

Il dopo Cattelan: Lodovica Comello alla guida di X-Factor

Lodovica Comello potrebbe essere la degna sostituta di Alessandro Cattelan. Secondo alcuni rumors, nel momento in cui si è optato per Daniela Collu, in lizza c’erano Enrico Papi, Alessio Viola e la conduttrice di Italia’s Got Talent. Quest’ultima è senza dubbio la favorita per la conduzione di X-Factor 2021. È un’artista a tutto tondo: canta, balla, recita, presenta, tutto nel migliore dei modi. Il talent show di Sky ha proprio bisogno di un personaggio come lei. Una che già a sette anni prendeva lezioni di danza e qualche anno dopo di chitarra classica ed elettrica oltre a quelle di canto. A soli 21 anni è stata scelta per il ruolo di Francesca nella fiction di successo Violetta.

Nel 2013 sforna il suo secondo album e intraprende un tour mondiale chiamato Lodovica World Tour. Ha recitato anche in serie tv come Extravergine oltre a condurre su Tv8 Italia’s Got Talent. Ludovica Comello: un nome che è una garanzia come nuovo volto alla conduzione di X-Factor.