Accadde oggi. I fatti più importanti nella storia accaduti il 12 Dicembre

Accadde oggi. Il 12 Dicembre è il 346º giorno del calendario, quest’anno 347° in quanto il 2020 è bisestile. Cosa avvenne di rilevante

Il 12 Dicembre si festeggia la Nostra Signora di Guadalupe, appellativo con cui la Chiesa Cattolica venera Maria in seguito ad un’apparizione avvenuta in Messico. In Kenya si festeggia il giorno dell’Indipendenza.

Quali avvenimenti importanti sono accaduti in questo giorno?

1531 – Apparizione di Nostra Signora di Guadalupe a Città del Messico.

1787 – La Pennsylvania diventa il secondo Stato a ratificare la Costituzione degli Stati Uniti.

1804 – La Spagna dichiara guerra alla Gran Bretagna.

1865 – Viene fondata la Banca Popolare di Milano.

1872 – Un meteorite colpisce la Terra nei pressi della città di Banbury, Inghilterra.

Accadde oggi. I fatti del 12 Dicembre dal XX secolo

1901 – Guglielmo Marconi capta il primo segnale radio transoceanico.

1913 – La Gioconda viene recuperata a Firenze, due anni dopo essere stata rubata dal Louvre.

1957 – Ill cantante Jerry Lee Lewis sposa sua cugina di 13 anni.

1963 – Il Kenya ottiene l’indipendenza dal Regno Unito.

1969 – Strage di Piazza Fontana nella sede della Banca Nazionale dell’Agricoltura di Milano: 17 morti e 88 feriti.

1969 – Nasce l’atleta Fiona May.

1970 – Nasce l’attrice Jennifer Connelly.

1979 – Nasce la doppiatrice Myriam Catania.

1983 – Nasce il fumettista Zerocalcare Michele Rech.

1985 – Muore la vittima di mafia Graziella Campagna.

1991 – Richard Gere e Cindy Crawford si sposano.

2015 – In Arabia Saudita: per la prima volta diritto di voto alle donne.

2005 – Riaperta inchiesta sulla morte di Luigi Tenco.