Alba Parietti, Francesco Oppini: “A scuola cercavo di scappare” – FOTO

Francesco Oppini ha lasciato della casa del GF Vip. Dopo questa sua decisione, l’ormai ex concorrente del reality show è stato ospite di Verissimo. L’uomo si è recato negli studi del programma condotto da Silvia Toffanin insieme alla madre Alba Parietti. Nel corso dell’intervista, il figlio della showgirl ha parlato della difficoltà di avere delle celebrità come genitori.

Ad esempio, ha rivelato delle circostanze in modo da spiegare il suo stato d’animo. Come nel momento in cui sua madre lo andava a prendere a scuola con tutto il suo fascino che l’ha da sempre contraddistinta. “Quando mia mamma si presentava a scuola, nel massimo della sua bellezza, io cercavo di scappare perché partivano i cori da stadio“.

Lo stesso ha però specificato che sia Alba che il padre Franco Oppini sono sempre stati dei genitori perfetti e mai ingombranti. La madre si è definita orgogliosa del figlio. “Finalmente è lui la star di casa“, ha dichiarato quest’ultima, che spera un giorno di diventare nonna. Francesco ha quindi confermato. “Diventare padre è una cosa che voglio fare prima dei 40 anni“.

Oppini, quanto alla sua scelta di abbandonare il Grande Fratello Vip, si è detto felice di aver preso questa decisione spiegando. “Ormai ero arrivato – ha affermato –, ero privato è svuotato di emozioni“. Lo stesso si è detto consapevole di non avere più niente da dare ai telespettatori e ai colleghi. Sul rientro invece ha detto. “È strano e faccio fatica a fare tutto“.