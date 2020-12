Amici 20, lacrime in studio: la sorpresa di Lorella Cuccarini spiazza un concorrente

La quinta puntata del pomeridiano di Amici 20 sia apre con un pianto liberatorio. Ecco che cosa è successo.

Prosegue l’avventura pomeridiana di Amici 20. La quinta puntata ha visto numerose sfide tra vecchi allievi e nuovi aspiranti concorrenti reclutati nel corso delle ultime settimane. Dopo le esibizioni di Giulia e Sangiovanni, è stata la volta di Riccardo. A differenza degli altri due ragazzi, l’allievo di Lorella Cuccarini non ha potuto portare a termine la coreografia che aveva preparato, poiché Alessandra Celentano ha tolto la musica alla sua esibizione prima del tempo. Ciò ha significato una sfida immediata contro un ballerino di danza classica scelto dalla stessa giurata. L’esito della sfida ha sconvolto Riccardo.

Amici 20, la lettera di Lorella Cuccarini fa piangere un concorrente

La sfida voluta da Alessandro Celentano ha visto Riccardo confrontarsi con un nuovo aspirante ballerino di danza classica. Tommaso, pattinatore sul ghiaccio che tre anni fa ha deciso di dedicarsi anima e corpo alla danza classica, ha ricevuto l’apprezzamento non solo del pubblico, ma anche di Samuele. Il ragazzo si è detto davvero commosso per l’esibizione del nuovo ballerino.

Entrambi gli sfidanti hanno eseguito due coreografie, ma al giudice della sfida non è sfuggita l’agitazione di Riccardo ed il suo “spingere” talmente tanto da rimanere senza fiato. “Se un giorno ti troverai a dover eseguire 50 coreografie di fila non potrai permetterti di ballare così” gli ha spiegato il giudice, per poi annunciare con grande rammarico di non poter riconfermare la sua presenza all’interno del programma.

La maglia del pomeridiano è andata dunque a Tommaso, ma Lorella Cuccarini ha riservato a Riccardo una sorpresa speciale. La sfida era infatti una farsa, poiché Tommaso era già stato scelto da Alessandra Celentano per occupare l’ultimo banco rimasto libero.

Nonostante le loro numerose divergenze, le due insegnanti hanno dunque trovato un accordo prima della puntata per mettere alla prova Riccardo e spingerlo a superare i suoi limiti. Quando ha scoperto di non essere stato eliminato, il ragazzo è scoppiato in un pianto liberatorio che ha commosso tutta la sala.