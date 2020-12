Anna Falchi bellissima, uno sguardo magnetico che incanta-FOTO

La bellissima Anna Falchi augura buon weekend a tutti con il suo sguardo intenso che sedurrebbe chiunque

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑨𝒏𝒏𝒂 𝑭𝒂𝒍𝒄𝒉𝒊 (@annafalchi22)

L’attrice bionda e con gli occhi azzurri, Anna Falchi è sempre più bella su Instagram. In un’altra foto appare senza i vestiti addosso e solo la mascherina, che spettacolo lo fa per festeggiare il Lazio che ha raggiunto gli ottavi di Champions League dopo 20 anni. I fan vanno in delirio per la sua bellezza senza tempo. Laziale convinta la Falchi continua a pubblicare foto sexy con la maglia del Lazio, in una foto indossa la maglia di Ciro Immobile e mostra il lato B, da infarto.

Anna Falchi le sue foto fanno molto discutere gli utenti sia in positivo che in negativo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑨𝒏𝒏𝒂 𝑭𝒂𝒍𝒄𝒉𝒊 (@annafalchi22)

La Falchi provoca molto con le sue foto su Instagram e questo fa sorgere molte critiche ma anche molti complimenti da parte degli utenti. C’è chi scrive che prima o poi lei farà convertire tutti al Lazio con la sua bellezza. Altri utenti però non capiscono il senso di dover mostrare per forza il lato B in foto dedicata alla squadra. Una donna infatti scrive:”Ma il cu.. di fuori per quale motivo? è un post sulla Lazio, mi sbaglio?”. Alcuni utenti danno ragione alla donna, altri invece le danno dell’invidiosa come capita spesso negli scontri sui social.

D’altronde bisogna dire che sono davvero tante le foto della Falchi in cui si mostra senza veli o di sopra o di sotto e con indosso i colori della Lazio. Effettivamente non si comprende quale sia il nesso tra il mostrarsi nuda quando indossa i colori della Lazio, è una ricerca di attenzioni? Oppure ha un significato preciso che s’intende come amore incondizionato verso la squadra? difficile a dirsi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑨𝒏𝒏𝒂 𝑭𝒂𝒍𝒄𝒉𝒊 (@annafalchi22)

L’attrice poi sotto ai post tagga quasi sempre Ciro Immobile, solo lui. Sarà una dichiarazione per il calciatore forse o magari solo tanta stima per il suo meraviglioso lavoro. Una cosa è certa la Falchi a 48 anni è davvero ancora bellissima, certo da del filo da torcere alle 20enni