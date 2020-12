Anna Tatangelo indemoniata, minigonna estrema e gambe pazzesche – FOTO

Anna Tatangelo ha pubblicato una serie di foto per festeggiare la puntata finale di “All Togheter Now”, la rapper è al massimo dello splendore

Anna Tatangelo ha da poco pubblicato sui social una serie di foto in cui appare bellissima in qualsiasi posa si presenti. La cantante di “Guapo” si mostra al suo pubblico di follower e telespettatori di All Togher Now con una minigonna a vita alta rosso fuoco di pelle lucida, che le dà un aspetto molto aggresive. Le scarpe dal tacco alto fucsia slanciano ancora di più la sua figura e le sue gambe sembrano ancora più chilometriche, snelle e toniche. La camicia nera di raso con fantasie egiziane la fanno sembrare una Cleopatra che può con uno schiocco delle dita avere ai suoi piedi mille uomini. Anna Tatangelo è quindi pronta ad accaparrarsi il consenso del pubblico a casa per la finalissima di All Togheter Now, una serata da non perdere, così come lei stessa dice: “ci vediamo più tardi”, con tanto di emoticon con la faccina che fa l’occhiolino.

Anna Tatangelo contro Gigi D’Alessio: la sfida in tv

Anna Tatangelo “sfida” il suo ex compagno Gigi D’Alessio stasera sulle reti televisive. La Rai infatti trasmetterà una serata di beneficenza per Telethon e il cantante di “Annarè” condurrà lo show insieme a Rocío Muñoz Morales, Serena Rossi e Paolo Belli. La serata sarà dedicata ai grandi successi che le opere di beneficenza hanno ottenuto in questi anni. Gli ospiti della serata saranno molti e di grande rilievo come Flavio Insinna, Nek, Cristiana Capotondi e altri. Dal canto suo la Tatangelo sfiderà la concorrenza della tv di Stato con il programma che la vede giudice insieme a J-Ax, Francesco Renga e Rita Pavone.

Lo show musicale è condotto come sempre dalla simpaticissima Michelle Hunziker ed è giunto alla puntata finale. Ci sarà da scommettere per chi otterrà il maggior consenso di pubblico tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio.