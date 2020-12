Barbara D’Urso, sul pavimento e quasi svestita: “Buonanotte col cuore” – FOTO

La “Carmelita” della Mediaset, Barbara D’Urso incanta il pubblico di Instagram con una seduta sentimentale sul pavimento di casa

Non si smentisce mai la soubrette di casa Mediaset, Barbara D’Urso. Ormai il mondo televisivo è ai suoi piedi con “affari” di pettegolezzo tra i vip del momento e non solo. Nelle ultime ore la “Carmelita” ha avanzato una proposta a dir poco stupefacente.

“Me l’hanno chiesto e lo farò” – così è intervenuta in diretta tv, alludendo a qualcosa di davvero unico e speciale. I fan avranno pensato che fosse riferito a qualche evento di cartello o anteprima ancora non svelata e invece la D’Urso ha acconsentito all’indecente proposta di diventare una futura attivista della politica italiana.

Il penisero di ammirarla lontano dai salotti di “Pomeriggio Cinque” e “Live – Non è la D’Urso” non diverte affatto i fan del Gossip, che perderebbero una delle icone più rappresentative e affini dell’epoca della “ciarla” mediatica.

Barbara D’Urso, “dolcemente” sensuale su Instagram: fan divisi

In attesa del verdetto finale e del tempo che metterà alle strette decisionali Barbara D’Urso, la “Regina” indiscussa dei pettegolezzi Mediaset è tornata a mettere alla prova il proprio talento in un contesto assai suggestivo.

L’abbiamo vista “smascherare” ogni segreto nascosto tra i vip del momento, come il mistero del rapporto coniugale tra Gabriel Garko e Manuela Arcuri. Li ha fatti incontrare nel salotto di “Live – Non è la D’Urso” per ulteriori chiarimenti ed è riuscita nell’intento quantomeno di riappacificarli. Ha annunciato in anteprima la scomparsa di Diego Armando Maradona, un evento divenuto unico e speciale qualche ora dopo in ogni angolo del mondo.

Insomma per essere aggiornati sul conto degli avvenimenti che accadono nel mondo esterno non è affatto “malvagio” bussare alla sua porta. La stessa di casa sua, al di là della quale Barbara si cimenta in iniziative a dir poco accattivanti.

L’ultima manifesta l’intramontabile bellezza “casalinga”, mentre Barbara siede quasi svestita a terra al pavimento, in procinto di svelare le sue “carte segrete”. All’annuncio della “Buonanotte“, rivolto ai fan con il cuore, non tutti hanno risposto con rime benevoli alla conduttrice partenopea, dividendosi tra critiche e apprezzamenti