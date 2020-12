Bianca Atzei: le effusioni appassionate con suo amore Stefano – FOTO

Un inizio di weekend entusiasmante quello della cantante Bianca Atzei: in appassionata compagnia del suo fidanzato Stefano Corti.

La cantante Bianca Atzei, celebre ad oggi per le sue pose sensuali su Instagram oltre che per la sua bellissima voce, ha colto l’occasione per augurare un buon sabato a tutti i suoi fan. Questa volta ha rinunciato ai suoi tocchi vintage ed ammiccanti, per mostrare più semplicemente al mondo un suo momento d’intimità e tenerezza. Il secondo protagonista dello scatto è Stefano Corti, l’attuale partner della cantante. Ecco il post che grazie al caloroso hashtag “love” ha il potere di sovrastare il grigiore di un tipico pomeriggio invernale.

Bianca Atzei: un sabato all’insegna dell’amore

“Il corpo di una donna è come un’arpa” avrebbe esordito la cantante di origini milanesi in un post datato lo scorso 25 novembre, in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Ad oggi, tralasciando le questioni di origine sociale, il suo weekend è dedito alla spensieratezza. Lo scatto, pubblicato sulla sua pagina Instagram, la mostra in compagnia del suo fidanzato Stefano Corti.

Stefano è un ragazzo sportivo e di bella presenza, oltre che un comico e conduttore televisivo affermato. Anche lui milanese, ma del segno del cancro, sembra essere in perfetta sintonia con Bianca, mentre la intrattiene ad occhi chiusi in un bacio appassionato. Non ci sono dubbi, a giudicare dall’atmosfera che si evince dalla fotografia, il loro è un sabato totalmente all’insegna dell’amore e, forse, anche del relax.

Eppure, a spuntare tra i due è un’altra presenza dai tratti inaspettatamente ironici. Ad apparire è la loro dolcissima cagnolina, spesso ritratta assieme a loro in vari momenti di quotidianità. Si tratta della famosa “cucciolotta raffreddata”, che meno di due mesi fa, quando Stefano per Bianca era soltanto un amico “molto speciale”, era stata la protagonista di uno scatto altrettanto pieno d’amore.